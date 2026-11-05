Ứng viên giáo sư, phó giáo sư phải dùng được ngoại ngữ để giảng dạy, trình bày

Đây là một trong những nội dung tại dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư mà Bộ GD-ĐT vừa công bố để lấy ý kiến.

Tiêu chuẩn chung

Theo dự thảo, về tiêu chuẩn chung ngoài các yêu cầu về đạo đức nhà giáo; chấp hành chuẩn mực liêm chính học thuật; văn bằng, ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư phải có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn. Cụ thể, ứng viên phải có khả năng sử dụng tiếng Anh để giảng dạy, trình bày, trao đổi, phản biện và công bố kết quả nghiên cứu. Đối với các khối ngành III, IV, V, ứng viên được sử dụng tiếng Nga, Pháp, Trung hoặc Đức thay cho tiếng Anh nhưng phải có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh. Việc đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng các văn bằng, chứng chỉ hoặc sản phẩm chuyên môn phù hợp theo quy định của thông tư.

Ngoài yêu cầu về ngoại ngữ, ứng viên cũng phải không thuộc các trường hợp: có kết luận vi phạm liêm chính học thuật của cơ quan có thẩm quyền trong 5 năm trước ngày hết hạn nhận hồ sơ; đang thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; đang bị khởi tố bị can hoặc đang trong thời hạn không được đăng ký theo quy định của pháp luật. Thông tin phản ánh, tố cáo phải được xác minh theo thẩm quyền, không tự thay thế kết luận vi phạm.

Tiêu chuẩn năng lực

Theo dự thảo, phó giáo sư phải có các năng lực sau, phù hợp với ngành và nhiệm vụ của vị trí dự kiến bổ nhiệm:

- Năng lực giảng dạy và kết quả đào tạo: Giảng dạy đúng ngành, chuyên môn dự tuyển; gắn nghiên cứu với giảng dạy và cải tiến phương pháp đào tạo; hướng dẫn người học sau đại học phát triển năng lực nghiên cứu hoặc thực hành chuyên môn độc lập; chủ trì hoặc tham gia phát triển chương trình đào tạo vàbiên soạn học liệu;

- Năng lực nghiên cứu, sáng tạo tri thức và uy tín khoa học: Có chuyên môn vững vàng, có hệ thống kết quả nghiên cứu thể hiện đóng góp trí tuệ độc lập và đóng góp mới có ý nghĩa; có uy tín khoa học được ghi nhận trong học thuật hoặc thực hành nghề nghiệp;

- Năng lực phát triển tập thể và phục vụ cộng đồng: Chủ động tham gia tổ chức hoạt động chuyên môn, phát triển năng lực tập thể; có đóng góp trong hỗ trợ chuyên môn cho đồng nghiệp và đóng góp thiết thực cho cộng đồng học thuật, nghề nghiệp hoặc xã hội.

Ứng viên giáo sư, phó giáo sư phải dùng đươc ngoại ngữ để giảng dạy, trình bày, trao đổi, phản biện và công bố kết quả nghiên cứu. Ảnh: Thanh Hùng.

Giáo sư phải có các năng lực phù hợp với ngành và nhiệm vụ của vị trí dự kiến bổ nhiệm sau:

- Năng lực giảng dạy và kết quả đào tạo: Dẫn dắt chuyên môn trong giảng dạy và đổi mới đào tạo, có kết quả nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập; hướng dẫn nghiên cứu sinh phát triển năng lực nghiên cứu độc lập và sáng tạo tri thức mới; giữ vai trò chủ trì hoặc chủ chốt trong phát triển chương trình đào tạo và học liệu.

- Năng lực nghiên cứu, sáng tạo tri thức và uy tín khoa học: Dẫn dắt và phát triển một hướng chuyên môn, có hệ thống kết quả nghiên cứu thể hiện đóng góp chủ đạo trong khai phá, sáng tạo tri thức mới; có uy tín khoa học và ảnh hưởng học thuật hoặc nghề nghiệp được ghi nhận.

- Năng lực phát triển tập thể và phục vụ cộng đồng: Dẫn dắt và phát triển năng lực chuyên môn của tập thể; phát triển đội ngũ kế cận có khả năng đảm nhiệm độc lập nhiệm vụ và tiếp tục phát triển hướng chuyên môn; có đóng góp tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng học thuật, nghề nghiệp hoặc xã hội.