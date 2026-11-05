Ứng viên giáo sư, phó giáo sư phải có khả năng sử dụng tiếng Anh để giảng dạy

Một tiết học lí thuyết tại trường đại học. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Đây là thông tin được nêu tại Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 5/11.

Theo dự thảo, riêng ứng viên thuộc các khối ngành III, IV, V có thể sử dụng tiếng Nga, Pháp, Trung hoặc Đức thay thế tiếng Anh, nhưng vẫn phải có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, ứng viên phó giáo sư phải có bằng tiến sĩ từ đủ 3 năm; ứng viên giáo sư phải giữ chức danh phó giáo sư hoặc tương đương trở lên từ đủ 3 năm. Thời gian nghỉ hợp pháp không bị trừ khi tính thâm niên.

Dự thảo yêu cầu bằng tiến sĩ được cấp hoặc công nhận theo pháp luật Việt Nam, chuyên môn phù hợp với vị trí dự kiến bổ nhiệm.

Không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn, ứng viên còn phải bảo đảm không thuộc các trường hợp bị hạn chế theo quy định.

Cụ thể, ứng viên không có kết luận vi phạm liêm chính học thuật của cơ quan có thẩm quyền trong 5 năm trước ngày hết hạn nhận hồ sơ; không đang thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; không đang bị khởi tố bị can hoặc trong thời hạn không được đăng ký theo quy định pháp luật.

Về phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp, ứng viên phải có phẩm chất, đạo đức nhà giáo; chấp hành pháp luật và chuẩn mực liêm chính học thuật.