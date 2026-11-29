Ngoài thể hiện năng lực, người tìm việc cũng cần chủ động tìm hiểu, đánh giá doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Pexels.

Theo Yangtze Evening News, câu chuyện do một phụ nữ họ Wang chia sẻ đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bài đăng của cô đạt hơn 70 triệu lượt xem trên nhiều nền tảng tại Trung Quốc.

Một cốc nước phơi bày văn hóa doanh nghiệp?

Wang sống tại thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cô cho biết đã tìm thấy thông tin tuyển dụng trên nền tảng tìm việc zhipin.com. Đầu tháng 11, Wang đến Thượng Hải để tham gia phỏng vấn tại Công ty Thương mại Quốc tế Zuotang Thượng Hải.

Trước buổi phỏng vấn, Wang trao đổi với Liu, quản lý nhân sự của công ty (HR), qua WeChat. Khi biết cô sắp đến văn phòng, ông Liu đề nghị cô mua giúp một loại đồ uống không chứa caffeine.

Wang hỏi liệu công ty có hoàn lại tiền mua đồ uống hay không. Ông Liu trả lời là không và hỏi liệu cô có thể mời ông món đồ uống đó. Wang cho biết cô sẵn lòng trả tiền sau buổi phỏng vấn, nhưng ông Liu vẫn yêu cầu cô mua trước khi đến. "Tôi không nghĩ việc đó phù hợp", Wang nói.

Sau đó, ông Liu thông báo buổi phỏng vấn phải dời sang lúc khác vì ông vừa nhận được một số công việc đột xuất. "Thông thường, chúng tôi sẽ chi trả tiền đồ uống cho ứng viên. Nhưng chúng tôi không tuyển những người quá tính toán, không sẵn lòng bỏ ra một chút", ông Liu nói với Wang.

Không thể gặp ông Liu hay bất kỳ nhân viên nào của công ty, Wang quyết định gửi khiếu nại đến doanh nghiệp, yêu cầu được xin lỗi và bồi thường chi phí đi lại. Tuy nhiên, đến nay, công ty vẫn chưa phản hồi yêu cầu của cô.

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều người đã báo cáo công ty này đến zhipin.com. Hiện tại, nền tảng này đã gỡ tin tuyển dụng của doanh nghiệp.

Đại diện zhipin.com cho biết công ty đã vi phạm quy định khi đưa ra những yêu cầu vô lý và thiếu tôn trọng ứng viên. Vì vậy, nền tảng quyết định đình chỉ quyền đăng tin tuyển dụng của doanh nghiệp.

Bình luận về sự việc, tờ Dazhong Daily cho rằng phỏng vấn là quá trình để hai bên tìm hiểu lẫn nhau, không phải lúc để nhà tuyển dụng áp đặt hay gây sức ép lên ứng viên.

"Nếu một công ty không thể hiện sự tôn trọng tối thiểu với người tìm việc, họ cũng khó đối xử công bằng với nhân viên khi người đó bắt đầu làm việc", tờ báo nhận định.

Nhiều người tìm việc thường bỏ qua những dấu hiệu bất thường trong buổi phỏng vấn. Ảnh: Pexels.

'Cờ đỏ' trong cuộc phỏng vấn

Theo trang Reader's Digest, trong quá trình tìm việc, nhiều người thường bỏ qua những dấu hiệu bất thường trong buổi phỏng vấn. Điều này càng dễ xảy ra khi họ tham gia nhiều cuộc phỏng vấn nhưng chưa tìm được công việc phù hợp.

David Thomas, tác giả cuốn cẩm nang nghề nghiệp Fun at Work, nhận định những cảm giác không thoải mái ngay từ buổi phỏng vấn có thể là dấu hiệu cảnh báo về môi trường làm việc tại doanh nghiệp. Nếu ứng viên cảm thấy có điều gì đó không ổn, khả năng cao tình hình sẽ không được cải thiện khi họ chính thức làm việc tại đó.

Vì vậy, khi tham gia phỏng vấn, ứng viên không nên chỉ tập trung vào việc thể hiện năng lực để được tuyển dụng. Họ cũng cần chủ động tìm hiểu, đánh giá doanh nghiệp, từ cách nhà tuyển dụng đặt câu hỏi đến thái độ khi trao đổi về lương, thưởng...

Dưới đây là những dấu hiệu người tìm việc cần lưu ý.

Một công ty trả lương cơ bản thấp nhưng hứa hẹn bù đắp bằng tiền thưởng hoặc tăng lương theo hiệu suất chưa chắc thực hiện đúng cam kết. Điều này có thể xuất phát từ việc doanh nghiệp thiếu ngân sách hoặc chưa đánh giá đúng đóng góp của nhân viên.

Đáng chú ý, những khoản thưởng và cam kết tăng lương thường không được thể hiện cụ thể bằng văn bản, khiến ứng viên khó đòi hỏi quyền lợi nếu công ty không thực hiện.

Ben Casnocha, đồng tác giả cuốn The Startup of You, cho rằng ứng viên cần cân nhắc khả năng chấp nhận rủi ro trước khi quyết định nhận việc. Những khoản thu nhập không chắc chắn có thể trở thành gánh nặng, đặc biệt với người đang phải trả nợ hoặc nuôi con.

Nếu nhà tuyển dụng liên tục ca ngợi công ty và nói bạn "may mắn" khi được mời phỏng vấn, đó có thể là dấu hiệu đáng lo ngại. Điều này cho thấy họ cho rằng việc xem xét hồ sơ của bạn là một sự ưu ái và bản thân đang nắm lợi thế trong quá trình thương lượng.

Theo diễn giả, tác giả sách người Mỹ Scott Steinberg, những doanh nghiệp quá đề cao vị thế của mình thường ít chú trọng đến việc xây dựng môi trường làm việc thân thiện và trân trọng nhân viên.

Trong cuốn The Future Is Yours: The Game Where You Create Your Future, Steinberg nhấn mạnh người lao động cần hiểu giá trị của bản thân, từ đó chọn công việc phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp.

Con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Nếu công ty không nhận ra điều đó, ứng viên nên nhớ rằng vẫn còn nhiều nơi khác sẵn sàng trân trọng năng lực và đóng góp của mình.

Một số quy trình tuyển dụng yêu cầu ứng viên thực hiện bài viết ngắn hoặc viết một đoạn code để chứng minh năng lực. Đây là hình thức kiểm tra không quá xa lạ.

Tuy nhiên, nếu nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên thực hiện khối lượng công việc đáng kể, tương đương phần việc có thể được trả tiền, ứng viên nên thận trọng.

Theo Scott Steinberg, lý tưởng nhất, bài kiểm tra chỉ nên mất chưa đến một giờ. Nhà tuyển dụng cũng không nên yêu cầu ứng viên làm ra sản phẩm có thể được sử dụng cho mục đích thương mại.