Ứng viên 42 tuổi đánh bại 5 đối thủ, đắc cử Thống đốc tỉnh Okinawa

Ông Genta Koja. Ảnh: NHK

Cụ thể, ông Genta Koja đã đánh bại 5 đối thủ, trong đó có cả ông Denny Tamaki, Thống đốc đương nhiệm, người ra tranh cử với hy vọng chiến thắng nhiệm kỳ thứ ba.

Ông Koja nhận được sự ủng hộ của đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy tân Nhật Bản, cũng như đảng Dân chủ Quốc dân, Sanseito, đảng Bảo thủ Nhật Bản và chi bộ đảng Komeito tại Okinawa. Đảng Dân chủ Tự do và đảng Duy tân Nhật Bản hiện đang là liên minh cầm quyền.

Ông Koja, năm nay 42 tuổi, xuất thân từ thành phố Naha của Okinawa, nơi ông từng là Phó Thị trưởng. Như vậy, ông sẽ trở thành Thống đốc trẻ nhất Okinawa kể từ khi tỉnh này được Mỹ trao trả lại cho Nhật Bản vào năm 1972. Ông cũng làThống đốc đầu tiên sinh ra tại Okinawa sau khi được Mỹ trao trả lại cho Nhật Bản.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Koja cam kết tăng thu nhập của người dân, vốn vẫn là một trong những tỉnh có thu nhập thấp nhất ở Nhật Bản. Ông cũng hứa sẽ tăng cường hỗ trợ nuôi con nhỏ và xúc tiến du lịch. Ông Koja cho thấy lập trường chấp nhận việc di dời Căn cứ Không quân Futenma của Thủy quân lục chiến Mỹ từ thành phố Ginowan của Okinawa đến khu vực Henoko của thành phố Nago, cũng thuộc tỉnh này.

Trong khi đó, đương kim Thống đốc Okinawa, ông Tamaki, lại phản đối dự án di dời này.

Được biết, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở mức 61,57%, tăng 3,65 điểm phần trăm so với cuộc bầu cử trước đó vào năm 2022.

Theo NHK