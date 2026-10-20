Ung thư vú đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa tại Việt Nam

Các đại biểu bấm nút khởi động chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức về ung thư vú. (Ảnh: Hồng Châu)

Tháng 10 hằng năm được nhiều quốc gia chọn làm Tháng nhận thức về ung thư vú, với sắc hồng là biểu tượng quen thuộc.

Năm 2026, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lựa chọn chủ đề “Every story is unique, every journey matters” (Mỗi câu chuyện đều độc đáo, mỗi hành trình đều quan trọng). Thông điệp nhấn mạnh rằng mỗi người bệnh có một trải nghiệm riêng, và mọi chặng đường từ phát hiện, điều trị đến phục hồi đều cần được thấu hiểu, hỗ trợ.

Trên tinh thần đó, chiều 19/10, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức Lễ phát động tháng nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư vú năm 2026. Chương trình đồng thời được phát trực tuyến trên fanpage của Quỹ Ngày mai tươi sáng, chiến dịch “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” và Báo Sức khoẻ và Đời sống.

Lễ phát động và Diễn đàn là hoạt động tiếp nối hành trình 5 năm của chiến dịch “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng khởi xướng, với thông điệp “Bưởi hay chanh, khỏe tươi xanh mới đẹp”. Năm nay, chiến dịch dành thêm không gian để người bệnh được lắng nghe, chia sẻ và kết nối.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cảnh báo tại Việt Nam hiện nay, ung thư vú đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. (Ảnh: Hồng Châu)

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay, ung thư vú hiện là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam ghi nhận khoảng 25.711 ca ung thư vú mới mỗi năm, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư ở nữ giới.

Đáng lo ngại hơn, tại Việt Nam hiện nay, ung thư vú đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Hơn nữa, do yếu tố tâm lý nên nhiều phụ nữ còn e ngại, trì hoãn việc khám sàng lọc để phát hiện sớm bệnh ung thư vú. Còn rất nhiều chị em tới bệnh viện thăm khám ở giai đoạn muộn khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn, hiệu quả kém.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, việc tầm soát phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và những năm gần đây, các phương pháp điều trị ung thư vú đã có nhiều tiến bộ, từ phẫu thuật, xạ trị, hóa trị đến điều trị nội tiết, điều trị nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch. Việc lựa chọn phương pháp cần căn cứ vào loại ung thư, giai đoạn bệnh và tình trạng cụ thể của từng người bệnh.

Bên cạnh đó, mới đây Bộ Y tế ban hành Quyết định đưa sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tại tuyến y tế cơ sở.

Trước đó, Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 cũng được ban hành, xác định các giải pháp trọng tâm gồm nâng cao nhận thức cộng đồng, mở rộng sàng lọc, tăng cường năng lực chẩn đoán và điều trị, phát triển hệ thống quản lý dữ liệu và bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ.

Thông qua các hoạt động truyền thông và khám tầm soát miễn phí cho phụ nữ có nguy cơ cao, chiến dịch hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, mở rộng cơ hội phát hiện sớm và giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị phù hợp.

Chia sẻ tại chương trình, PGS.TS. Phạm Cẩm Phương, Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết nhận thức của người dân về căn bệnh ung thư vú đã thay đổi đáng kể trong hơn 10 năm qua. Nếu trước đây, nhiều bệnh nhân đến viện khi khối u đã lớn, di căn hạch nách, hạch thượng đòn hoặc di căn xa đến phổi, xương, não, thì hiện nay ngày càng có nhiều trường hợp được phát hiện ở giai đoạn sớm.

“Sự thay đổi này có đóng góp từ các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, hoạt động khám sàng lọc miễn phí. Nhờ đó, phụ nữ, đặc biệt là nhóm trên 40 tuổi, chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe, nhận biết những bất thường ở tuyến vú và đi khám kịp thời.

Đại diện các đơn vi tham gia Lễ phát động và Diễn đàn bệnh nhân “Sống trọn hành trình”. (Ảnh: Hồng Châu)

Việc khám sức khỏe định kỳ tại các cơ quan, doanh nghiệp cũng góp phần phát hiện bệnh. Một số trường hợp được phát hiện qua siêu âm hoặc chụp X-quang tuyến vú ngay cả khi bác sĩ chưa sờ thấy khối u trên lâm sàng”, PGS.TS. Phạm Cẩm Phương cho biết.

Theo PGS. TS. Phạm Cẩm Phương việc phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa quan trọng bởi khi bệnh còn khu trú, người bệnh thường có nhiều cơ hội điều trị hiệu quả hơn. Trong những trường hợp phù hợp, bác sĩ có thể phẫu thuật bảo tồn tuyến vú thay vì phải cắt bỏ toàn bộ tuyến vú.

Đây cũng là mục tiêu quan trọng trong điều trị ung thư vú hiện nay, đó là không chỉ kiểm soát bệnh, hướng tới khỏi bệnh mà còn giúp người phụ nữ giữ gìn hình thể, sự tự tin và chất lượng cuộc sống.

Từ năm 2020 đến năm 2025, chiến dịch “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” đã tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho gần 13.000 phụ nữ. Tính lũy kế, Quỹ đã trao cơ hội tầm soát miễn phí cho hơn 80.000 phụ nữ có nguy cơ cao.

Chiến dịch còn đồng hành cùng người bệnh qua chương trình “Tóc cho người bệnh ung thư” và Câu lạc bộ Ung thư vú trên Facebook, đồng thời đưa sắc hồng ra không gian cộng đồng như một lời nhắc chủ động chăm sóc sức khỏe.