Ung thư tuyến giáp tăng nhanh chóng mặt

Việt Nam ghi nhận năm 2024 có khoảng 12.200 ca mắc mới ung thư tuyến giáp, gần 750 trường hợp tử vong. Đây là bệnh đứng trong top 10 ung thư phổ biến ở nước ta. Đặc biệt ở nữ giới, ung thư tuyến giáp chỉ sau ung thư vú về ca mắc mới với hơn 10.000 ca.

Thông tin được BSCKII Đỗ Đức Linh, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp thuộc Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, chia sẻ tại tọa đàm Chủ động bảo vệ sức khỏe phụ nữ - Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến vú - tuyến giáp do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 16/10.

Các số liệu nghiên cứu cho thấy ung thư tuyến giáp tại Việt Nam tăng nhanh chóng mặt, vượt từ vị trí thứ 9 lên thứ 6 về tần suất mắc trong số các bệnh ung thư, cũng là một trong những bệnh ung thư có mức tăng nhanh nhất. Trước đó, Globocan năm 2022 ghi nhận con số mắc mới ung thư tuyến giáp tại Việt Nam khoảng 6.100 ca, hơn 850 ca tử vong. Nếu trước đây, tỷ lệ nữ mắc bệnh cao gấp 2 lần nam giới thì nay đã nâng lên 3-4 lần.

BSCKII Đỗ Đức Linh. Ảnh: BTC

Các chuyên gia nhận định, sự gia tăng tỷ lệ mắc chủ yếu do tăng phát hiện, không phải tăng thực sự bệnh lý. Bệnh phổ biến ở độ tuổi 40-70 nhưng đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Khác với các ung thư như gan, phổi hay dạ dày, ung thư tuyến giáp có những đặc điểm rất đặc biệt. Bệnh tiến triển chậm, tỷ lệ mắc tăng nhanh nhưng tử vong thấp, là ung thư có tiên lượng tốt nhất trong nhiều loại ung thư với tỷ lệ sống 5 năm trên 90% nếu phát hiện sớm.

Dấu hiệu cần lưu ý để đi thăm khám

Các bác sĩ cho hay những người có tiền sử xạ trị hoặc phơi nhiễm bức xạ vùng đầu, cổ, đặc biệt từ khi còn nhỏ, cần lưu ý khi thăm khám. Tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến giáp hoặc một số hội chứng di truyền liên quan cũng là thông tin quan trọng cần cung cấp cho bác sĩ.

Người đã phát hiện nhân tuyến giáp cần được theo dõi theo chỉ định. Phần lớn nhân tuyến giáp là lành tính. Không thể chỉ dựa vào việc có nhân, kích thước nhân hoặc thời gian tồn tại để kết luận ung thư, cũng không nên mặc định nhân lành tính sẽ chuyển thành ác tính sau nhiều năm.

Những dấu hiệu ở vùng cổ cần đi khám gồm xuất hiện khối hoặc nhân, sờ thấy hạch, nuốt vướng, nuốt khó, cảm giác chèn ép hoặc khàn tiếng kéo dài không rõ nguyên nhân.

Thực tế, khàn tiếng có nhiều nguyên nhân. Trong bệnh lý tuyến giáp, triệu chứng này cần được đánh giá kỹ nhưng không tự khẳng định bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bác sĩ khuyên mỗi người có thể quan sát vùng cổ trước gương, hơi ngửa đầu và nuốt một ngụm nước để nhận biết khối lồi hoặc sự mất cân đối. Đôi khi, thay đổi ở vùng cổ được người đối diện nhận ra trước. Cách quan sát này chỉ giúp phát hiện một số bất thường bên ngoài, không xác định được tổn thương lành hay ác tính.