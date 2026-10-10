Ung thư thực quản giai đoạn cuối, người đàn ông 62 tuổi từng bước hồi phục sau 10 ngày

Tháng 1/2025, ông N.V.Đ., 62 tuổi, ở Thái Nguyên bắt đầu xuất hiện tình trạng nuốt nghẹn tăng dần, mệt mỏi và sụt cân. Sau khi thăm khám tại hai cơ sở y tế, ông được chẩn đoán ung thư thực quản một phần ba trên, ban đầu được xác định ở giai đoạn sớm và chỉ định 28 buổi hóa xạ trị đồng thời.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh không cải thiện như kỳ vọng. Đến tháng 8/2025, bệnh tiến triển sang giai đoạn cuối. Ông được chỉ định truyền thuốc nhằm kiểm soát bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh. Gia đình cho biết khi ấy, bác sĩ tiên lượng thời gian sống của ông có thể chỉ còn khoảng 4-6 tháng.

Tháng 11/2025, tổn thương tái phát tại chỗ. Ông tiếp tục điều trị theo phác đồ tương tự tại một cơ sở y tế khác, nhưng cơ thể không đáp ứng. Bệnh diễn biến nặng với tình trạng viêm loét nghiêm trọng dọc thực quản, các ổ loét rộng tại vùng khối u và cổ, gây đau đớn kéo dài.

Ông gần như không thể ăn uống, cân nặng giảm hơn 10 kg trong thời gian ngắn. Thể trạng suy kiệt khiến ngay cả những sinh hoạt đơn giản hàng ngày cũng trở nên khó khăn. Ảnh: Diễm Ly

Chỉ hai tháng sau, ông được một bệnh viện chỉ định dừng điều trị đặc hiệu, chuyển sang sử dụng thuốc giảm đau và theo dõi tại nhà. Với gia đình, đó là giai đoạn đặc biệt khó khăn khi mọi người phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Dù vậy, ông Đ. và người thân vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội điều trị. Sau đó, ông đến khám tại Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Qua đánh giá toàn diện, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có những ổ loét rộng do biến chứng, thể trạng suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo ê-kíp điều trị, việc kiểm soát các biến chứng và cải thiện thể trạng có thể tạo điều kiện để xem xét tiếp tục điều trị ung thư.

Trước tình trạng suy kiệt, ê-kíp do BS.CKI Ninh Công Vi, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế (Bệnh viện Đa khoa Phương Đông) phụ trách quyết định ưu tiên kiểm soát triệu chứng, xử lý tình trạng viêm loét, giảm đau và cải thiện dinh dưỡng, thay vì vội vàng triển khai điều trị đặc hiệu khi thể trạng chưa đáp ứng.

Người bệnh được chỉ định kháng sinh kết hợp nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, thuốc giảm tiết axit dạ dày, chống trào ngược, giảm đau và chống viêm. Mục tiêu trước mắt là kiểm soát biến chứng, giảm gánh nặng triệu chứng và giúp cơ thể phục hồi từng bước.

Sau 10 ngày, tình trạng đau và loét được ghi nhận cải thiện rõ rệt. Thể trạng người bệnh có chuyển biến tích cực, ông đã có thể tự đi lại, sinh hoạt thuận lợi hơn, tinh thần cũng dần ổn định.

Sau khi đánh giá lại toàn trạng, ê-kíp nhận định người bệnh đã đạt điều kiện để tiếp tục xem xét điều trị đặc hiệu. Hóa trị được triển khai với mục tiêu kiểm soát khối u.

Với gia đình ông Đ., sự thay đổi sau những ngày điều trị mang ý nghĩa lớn, dù chưa thể khẳng định kết quả cuối cùng. Từ chỗ gần như chỉ có thể nằm một chỗ vì đau đớn và suy kiệt, ông từng bước lấy lại khả năng vận động, sinh hoạt.

Theo các bác sĩ, với người bệnh ung thư giai đoạn muộn, chiến lược điều trị không chỉ phụ thuộc vào đặc điểm khối u mà còn cần tính đến thể trạng, biến chứng, khả năng dung nạp và mục tiêu chăm sóc của từng người.