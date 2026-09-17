Ứng Thiên triển khai phương án '4 tại chỗ' ứng phó với lũ trên sông Đáy

Chủ động gia cố các vị trí xung yếu, tiêu úng bảo vệ sản xuất

Theo Lệnh số 51/L-BCH ngày 17-9-2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, hồi 5h ngày 17-9, mực nước sông Đáy tại Ba Thá đạt 6,52m, vượt mức báo động II (6,50m). Thành phố đã phát lệnh báo động II trên sông Đáy, trong đó có địa bàn xã Ứng Thiên.

Các lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đồ. Ảnh: Chu Đình Hoà

Từ ngày 14 đến 16-9, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm, mực nước sông Đáy dâng cao đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Theo Báo cáo nhanh của UBND xã Ứng Thiên, tính đến chiều ngày 17-9 mưa lũ đã làm 480 ha lúa bị ngập sâu trong nước (ngập 2/3 thân cây); 30 ha lúa tại khu vực Trần Đăng bị ngập úng; 8 ha rau màu bị úng ngập; 17 ha cây ăn quả bị ngập gốc; 23,5 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ và 2 hộ chăn nuôi gia cầm tại thôn Viên Nội bị ngập nền chuồng.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, UBND xã Ứng Thiên đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo khẩn (Công văn số 2106/UBND-KT và 2108/UBND-KT), yêu cầu các lực lượng tập trung vận hành hệ thống thủy lợi, tiêu úng, sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong ngày 17-9, lãnh đạo xã Ứng Thiên đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng, nắm bắt tình hình ngập úng và trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp hỗ trợ nhân dân ứng phó với lũ dâng cao.

Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngay sau khi nhận Lệnh báo động II, xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Hạt Quản lý đê số 12, Xí nghiệp Thủy lợi Ứng Hòa và các Hợp tác xã nông nghiệp tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống kênh tiêu, cống, trạm bơm, điểm xung yếu.

Chính quyền địa phương đã phân công lực lượng bám sát địa bàn, kiểm tra các tuyến đê, kè ven sông. Tại các điểm xung yếu thuộc thôn Viên Nội và thôn Trung Thượng, lực lượng chức năng phối hợp cùng nhân dân tổ chức đóng bọc cát, đắp bờ gia cố dài hơn 50m đê để ngăn nước sông Đáy tràn vào đồng ruộng và khu dân cư.

Lãnh đạo xã yêu cầu các lực lượng duy trì chế độ trực 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước sông Đáy (hiện vẫn tiếp tục dâng cao); vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu úng để bảo vệ diện tích lú

Huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân di dời tài sản

Tại các khu vực ngập úng ven sông như thôn Viên Nội, Viên Ngoại, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Ứng Thiên đã huy động 20 chiến sĩ dân quân phối hợp cùng cán bộ Ban CHQS xã, Công an xã và lực lượng xung kích các thôn trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ nhân dân.

Các lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đồ. Ảnh: Chu Đình Hoà

Thiếu tá Nguyễn Hữu Dương, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ứng Thiên cho biết, đơn vị đã tập trung hỗ trợ các hộ chăn nuôi tại khu vực giáp đê sông Đáy di dời an toàn khoảng 10.000 con gia cầm (gà, vịt) cùng nhiều tài sản của người dân đến nơi khô ráo, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người. Đồng thời, các lực lượng cũng tích cực hỗ trợ các hộ dân khắc phục tình trạng ngập nền chuồng, nhà ở và khu vực sản xuất.

Song song với đó, Công an xã chủ động triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, cắm biển cảnh báo và phân luồng giao thông tại các đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết; Trạm Y tế xã chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, hóa chất, sẵn sàng hướng dẫn người dân khử trùng nguồn nước và vệ sinh môi trường ngay sau khi nước rút. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tăng cường phát sóng các bản tin cảnh báo thời tiết trên hệ thống loa truyền thanh và các nhóm Zalo cộng đồng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Ứng Thiên khuyến cáo người dân, đặc biệt là các hộ vùng trũng thấp, ven sông, tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo; chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi và nghiêm túc chấp hành hướng dẫn sơ tán của chính quyền khi có yêu cầu.

Hiện xã Ứng Thiên tiếp tục duy trì 100% quân số trực chiến 24/24h, theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó, nỗ lực hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra cho nhân dân.