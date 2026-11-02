Ứng Thiên trao tặng Huy hiệu Đảng cho 98 đảng viên tiêu biểu

Trong đợt này, Đảng bộ xã Ứng Thiên có 98 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 73 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 2-9-2026; 25 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên tiêu biểu vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: Cao Hồng

Đặc biệt, trong đợt này có đảng viên Nguyễn Khả Vướng (89 tuổi, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Xà Cầu) vinh dự nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Đây là tấm gương sáng về lòng kiên trung, sự bền bỉ và tinh thần son sắt với lý tưởng cách mạng trong suốt hơn 6 thập kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ứng Thiên Nguyễn Chí Viễn phát biểu. Ảnh: Cao Hồng

Phát biểu tại lễ trao tặng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ứng Thiên Nguyễn Chí Viễn biểu dương những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành và nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống hiếu học, khoa bảng và cách mạng vẻ vang của quê hương, các thế hệ đảng viên xã Ứng Thiên luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đặc biệt, từ khi xã Ứng Thiên vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ ngày 1-7-2025) và triển khai thực hiện các chủ trương tinh gọn bộ máy, sắp xếp thôn (giảm từ 29 chi bộ thôn xuống 19 chi bộ) cùng việc tinh gọn chi bộ trường học (từ 18 chi bộ thành 6 đảng bộ trường học), đội ngũ đảng viên cao tuổi đã phát huy tốt vai trò nêu gương, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bí thư Đảng uỷ xã Ứng Thiên đề nghị các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục là "cây cao bóng cả", giữ vững nề nếp gia đình, nêu gương cho thế hệ trẻ; tích cực đóng góp kinh nghiệm xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời nghiên cứu, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Mai Danh Đấu, đảng viên Chi bộ thôn Trường Thịnh phát biểu. Ảnh: Cao Hồng

Thay mặt cho các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Mai Danh Đấu, đảng viên Chi bộ thôn Trường Thịnh, vinh dự đón nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đã xúc động phát biểu, bày tỏ niềm tự hào sâu sắc và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Đảng uỷ xã Ứng Thiên cùng các chi bộ và đồng đội đã luôn hỗ trợ, tạo điều kiện trong suốt chặng đường rèn luyện.

Đại diện các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng hứa sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, gương mẫu trong lối sống và tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm để xây dựng xã Ứng Thiên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.