Ứng Thiên thông qua Quy hoạch chung đến năm 2045

Định hướng chiến lược không gian đến năm 2045

Trình bày báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Quy hoạch chung xây dựng xã Ứng Thiên đến năm 2045 có phạm vi lập quy hoạch trên toàn bộ diện tích tự nhiên 3.848,90ha (được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã Hoa Viên, Liên Bạt, Quảng Phú Cầu, Trường Thịnh). Quy hoạch phân kỳ thành hai giai đoạn: Ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2045.

Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Nguyễn Anh Tuấn trình bày báo cáo. Ảnh: Cao Hồng

Đồ án định hướng phát triển Ứng Thiên theo mô hình nông nghiệp sinh thái, kinh tế nông nghiệp tổng hợp; phát triển công nghiệp sạch, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm; đồng thời là trung tâm hành chính, dịch vụ công cộng cấp xã kết nối chặt chẽ với cực đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa và các hành lang giao thông phía Nam Thủ đô.

Về quy mô dân số, dự báo đến năm 2030 toàn xã có khoảng 73.637 người và đến năm 2045 đạt khoảng 128.959 người. Cơ cấu sử dụng đất có sự chuyển dịch tích cực phục vụ quá trình đô thị hóa: Đất xây dựng tăng từ 1.634,03ha (năm 2030) lên 2.564,39ha (năm 2045); đất nông nghiệp điều chỉnh từ 2.060,07ha xuống còn 707ha.

Không gian phát triển được tổ chức theo mô hình “Một hạt nhân trung tâm - các cực phát triển - các trục liên kết - các vùng chức năng”. Trong đó, khu vực trung tâm xã được đặt tại thôn Quảng Nguyên và các vùng lân cận (Thanh Hoa, Trường Thịnh, Liên Bạt), là nơi tập trung hệ thống trụ sở cơ quan Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã cùng Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

Quy hoạch bố trí 6 khu, cụm công nghiệp (Hoa Sơn, Xà Cầu, Bắc Vân Đình, Cầu Bầu, Hoa Viên và đất công nghiệp Thanh Hoa) với tổng diện tích khoảng 392,6ha, kết hợp bảo tồn và phát triển 13 làng nghề truyền thống, tiêu biểu là làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng dân sinh

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Ứng Thiên đã xem xét, thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2026 với tổng số tiền 46 tỷ đồng. Trong đó, trích 5% tiết kiệm chi đầu tư (tương đương 2,3 tỷ đồng) để bổ sung nguồn đầu tư công trình đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo chỉ đạo của cấp trên.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Cao Hồng

Đồng thời, HĐND xã quyết nghị bổ sung 20,7 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công năm 2026 để tập trung phân bổ cho các dự án chuyển tiếp, các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông và hạ tầng dân sinh trọng điểm.

Các nghị quyết được thông qua với sự nhất trí cao của các đại biểu, thể hiện quyết tâm chính trị lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ứng Thiên trong việc cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giải ngân toàn bộ nguồn vốn trước ngày 31-12-2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Thiên Nguyễn Chí Viễn phát biểu. Ảnh: Cao Hồng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Thiên Nguyễn Chí Viễn khẳng định, việc thông qua Nghị quyết về Quy hoạch chung đến năm 2045 và Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 là nền tảng pháp lý quan trọng để xã Ứng Thiên quản lý tốt đất đai, trật tự xây dựng, thu hút đầu tư và triển khai các dự án phát triển.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu UBND xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai ngay các dự án đầu tư công đã được thông qua, quyết liệt đôn đốc tiến độ để bảo đảm giải ngân 100% số vốn bố trí trước ngày 31-12-2026.

Đồng chí Nguyễn Chí Viễn đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND xã và Ủy ban MTTQ xã tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục đồng thuận, phát huy nội lực, quyết tâm xây dựng xã Ứng Thiên phát triển hiện đại, văn minh và bền vững.