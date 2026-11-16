Ứng Thiên phát huy lợi thế, xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững

Phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững

Với diện tích 38,4 km², dân số gần 54.000 người, xã Ứng Thiên (TP Hà Nội) có nền tảng sản xuất nông nghiệp cùng hệ thống làng nghề truyền thống phong phú. Thực hiện Chương trình 14-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, địa phương đang tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đồng thời phát triển nông nghiệp hàng hóa có giá trị cao.

Mô hình chăn nuôi gà đẻ của gia đình ông Nguyễn Duy Toản ở thôn Song Vũ, mỗi ngày cho sản lượng khoảng 70.000 - 80.000 quả trứng

Một trong những hướng đi là xã khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, khai thác hiệu quả những diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả để phát triển các mô hình kinh tế tổng hợp. Trong đó, mô hình tiêu biểu là nuôi ốc kết hợp trồng cây của gia đình ông Nguyễn Bá Thành tại thôn Miêng Hạ. Trên diện tích khoảng 19.000m² đất trồng lúa năng suất thấp trước đây, gia đình ông đã quy hoạch lại thành khu sản xuất đa canh. Mỗi năm, mô hình cung ứng gần 2 tấn ốc thương phẩm, với giá bán bình quân 75.000 đồng/kg, mang lại doanh thu gần 150 triệu đồng từ nuôi ốc, chưa kể nguồn thu từ cây ăn quả và hoa màu.

Ở quy mô lớn hơn, trang trại gà đẻ trứng của ông Nguyễn Duy Toản tại thôn Song Vũ có diện tích 9ha, duy trì đàn gà 100.000 con, cung cấp ra thị trường từ 70.000-80.000 quả trứng mỗi ngày. Trang trại đầu tư hệ thống chuồng trại hiện đại, thiết bị cho ăn bán tự động và quy trình quản lý kỹ thuật nghiêm ngặt, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương với thu nhập từ 5-15 triệu đồng/người/tháng. Chủ trang trại đang hướng tới mở rộng quy mô lên 200.000 con, đăng ký xây dựng thương hiệu và kết nối chuỗi tiêu thụ sản phẩm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên cho biết, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh là một trong những nhiệm vụ chiến lược của địa phương. Xã tập trung hình thành vùng sản xuất tập trung, thúc đẩy liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

Theo ông Tuấn, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, máy móc hiện đại vào sản xuất bước đầu mang lại hiệu quả. Trong vụ xuân năm 2026, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Trần Đăng đưa máy bay không người lái vào phun thuốc bảo vệ thực vật trên lúa, góp phần tiết kiệm thời gian, giảm vật tư và chi phí nhân công. Đến vụ mùa năm 2026, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Quảng Phú Cầu tiếp tục ứng dụng thiết bị bay không người lái trong gieo sạ, từng bước thay đổi phương thức canh tác truyền thống.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã đẩy mạnh vận động hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tổ chức tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Nhiều vùng sản xuất an toàn, hữu cơ như lúa chất lượng cao, dưa lưới và chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học đã được hình thành, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Phát huy giá trị làng nghề, mở rộng không gian phát triển kinh tế

Bên cạnh nông nghiệp, các làng nghề truyền thống như nghề rèn Vũ Ngoại và nghề làm tăm hương Quảng Phú Cầu tiếp tục được xác định là lợi thế quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương.

Để mở rộng thị trường, xã chú trọng quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Hoạt động livestream giới thiệu sản phẩm của làng nghề rèn Vũ Ngoại trên trang cộng đồng của xã đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác, hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm cơ khí gia dụng và sản phẩm OCOP 3 sao.

Trong khi đó, làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu đang kết hợp sản xuất với phát triển dịch vụ trải nghiệm. Hoạt động này tạo sinh kế cho hơn 90% lao động tại thôn Cầu Bầu. Bên cạnh việc cung ứng sản phẩm cho thị trường, người dân còn phát triển các dịch vụ phụ trợ, góp phần gia tăng giá trị kinh tế từ nghề truyền thống. Lực lượng lao động trẻ cũng tham gia hỗ trợ đưa sản phẩm làng nghề lên các nền tảng thương mại điện tử, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu kết hợp sản xuất với phát triển dịch vụ trải nghiệm, tạo sinh kế cho hơn 90% lao động tại thôn Cầu Bầu

Cùng với phát triển kinh tế, xã Ứng Thiên chú trọng chỉnh trang hạ tầng, thu gom rác thải và vệ sinh môi trường. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng sống của người dân, đồng thời duy trì môi trường sinh thái phục vụ phát triển nông nghiệp và làng nghề lâu dài.

Với định hướng khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có, xã Ứng Thiên đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2029. Đến năm 2030, địa phương phấn đấu đưa tỷ trọng thương mại - dịch vụ lên 40,7%, công nghiệp - xây dựng đạt 39,3% và nông nghiệp chiếm 20%. Giá trị sản xuất nông nghiệp dự kiến đạt từ 432 triệu đồng/ha đất canh tác mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 130 triệu đồng/năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã tiếp tục mở rộng các vùng sản xuất tập trung, phát triển chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ đối với những sản phẩm chủ lực như gạo chất lượng cao, rau củ quả an toàn và sản phẩm chăn nuôi quy mô lớn. Mỗi năm, địa phương phấn đấu có thêm từ 2-3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên.

* Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia TP Hà Nội