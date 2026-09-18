Ứng Thiên định hình không gian phát triển mới

Mở rộng không gian, tăng liên kết vùng

Theo định hướng quy hoạch, xã Ứng Thiên nằm trong không gian phát triển phía Nam Thủ đô, có mối liên hệ với khu vực Vân Đình - Đại Nghĩa và các địa phương lân cận. Các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và trục giao thông Bắc - Nam được xác định là những tuyến kết nối quan trọng, tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển, tăng khả năng lưu thông hàng hóa, kết nối lao động và dịch vụ.

Trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến Đồ án Quy hoạch chung xã Ứng Thiên. Ảnh: Lê Hoa

Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, việc lập quy hoạch chung có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình không gian phát triển của xã trong giai đoạn mới. Không gian sau sắp xếp đơn vị hành chính cần được tổ chức thống nhất, khắc phục tình trạng phát triển đan xen, dân cư phân bố theo tuyến và xen kẽ với đất nông nghiệp.

Theo Đồ án, các khu vực dọc quốc lộ 21B và những tuyến trục giao thông mới cần được tổ chức thành các hành lang phát triển, bảo đảm kết nối liên tục giữa khu dân cư, công nghiệp, dịch vụ và vùng sản xuất. Cùng với đó, những khu vực có khả năng thay đổi mạnh về chức năng sử dụng đất, nhất là dọc các tuyến giao thông quan trọng và trục Bắc - Nam, cần được kiểm soát chặt chẽ, tránh phát triển tự phát.

Định hướng này cũng đặt ra yêu cầu tổ chức các khu dân cư mới gắn với hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; kết nối với khu dân cư hiện hữu, hạn chế chia cắt không gian sản xuất nông nghiệp.

Quy hoạch dự kiến hình thành, mở rộng một số không gian dân cư, dịch vụ và phát triển hỗn hợp tại Song Vũ, Lương Đình, Lưu Khê - Song Vũ - Liên Bạt, Phù Yên...

Đáng chú ý, khu vực Thanh Hoa được xác định khoảng 148ha đất dự trữ phát triển, có vị trí gần đường tỉnh 429D và sông Nhuệ. Đây được xem là quỹ đất cần được quản lý theo hướng dự trữ chiến lược, kiểm soát xây dựng tự phát và tránh đầu tư manh mún, chia cắt.

Hệ thống dịch vụ công cộng, giáo dục cũng được định hướng bổ sung tại Thanh Hoa, Xà Cầu, Cầu Bầu, khu vực Liên Bạt - Song Vũ và Lương Đình, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân và hỗ trợ không gian phát triển phía Nam Thủ đô.

Bảo vệ đất lúa, phát triển công nghiệp sạch

Một trong những yêu cầu quan trọng của Đồ án là tổ chức hợp lý quỹ đất, vừa tạo dư địa cho phát triển, vừa bảo vệ không gian sản xuất nông nghiệp.

Theo tài liệu quy hoạch, đất nông nghiệp hiện chiếm khoảng 69,37% diện tích tự nhiên của xã, trong đó đất trồng lúa chiếm khoảng 57,74%. Vì vậy, định hướng phát triển nông nghiệp không chỉ là duy trì diện tích mà còn chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, tập trung, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Đồ án Quy hoạch chung xã Ứng Thiên được niêm yết ở 19 nhà văn hoá thôn. Ảnh: Lê Hoa

Các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản được định hướng tổ chức phù hợp với điều kiện từng khu vực. Đồ án cũng đặt yêu cầu hạn chế chuyển đổi đất lúa manh mún, tăng cường liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, sinh thái, VietGAP và các sản phẩm OCOP.

Song song với nông nghiệp, không gian công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được định hướng tập trung thay vì phát triển xen cài trong khu dân cư. Sáu cụm công nghiệp được rà soát, cập nhật gồm: Hoa Viên khoảng 40ha; Hoa Sơn 26ha; Xà Cầu 74ha; Bắc Vân Đình 31,66ha; Cầu Bầu 64ha và cụm công nghiệp Ứng Thiên 52ha, tổng diện tích khoảng 287,66ha.

Theo định hướng quy hoạch, các cụm công nghiệp cần được tổ chức gắn với hệ thống giao thông đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên công nghiệp sạch, công nghệ phù hợp, chế biến - chế tạo và những ngành nghề làng nghề có giá trị gia tăng cao. Việc kiểm soát môi trường, hạn chế tác động tới khu dân cư và đất nông nghiệp được đặt ra cùng với quá trình phát triển sản xuất.

Đối với thương mại - dịch vụ, quy hoạch định hướng khai thác lợi thế các tuyến giao thông, làng nghề và cảnh quan. Điểm du lịch làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu đã được công nhận là điểm đến cấp thành phố, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch làng nghề, văn hóa, tâm linh và trải nghiệm nông thôn. Cùng với đó là phát triển thương mại, logistics, dịch vụ sản xuất, giáo dục, y tế và các loại hình dịch vụ mới.

Định hướng kinh tế của xã đến năm 2045 theo Đồ án là tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại, xanh và có giá trị gia tăng cao. Thương mại - dịch vụ từng bước trở thành khu vực kinh tế chủ đạo; công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực quan trọng; nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, công nghệ cao và sinh thái.

Dự báo đến năm 2045, dân số xã khoảng 69.870 người, cao hơn quy mô hơn 53.000 người hiện nay. Sự gia tăng dân số và chuyển dịch lao động đặt ra yêu cầu đồng bộ về giao thông, trường học, y tế, thiết chế văn hóa, hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ thiết yếu.

Với định hướng phát triển mới, Đồ án Quy hoạch chung xã Ứng Thiên không chỉ xác định các khu vực dành cho dân cư, sản xuất, công nghiệp và dịch vụ mà còn đặt yêu cầu kiểm soát quá trình chuyển đổi đất đai, bảo vệ vùng sản xuất nông nghiệp, bảo đảm không gian tiêu thoát nước và hành lang bảo vệ sông, kênh.

Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Yêu cầu quy hoạch phải tạo được sự kết nối giữa các khu vực chức năng, đồng thời phù hợp điều kiện thực tế và định hướng phát triển lâu dài. Đây cũng là cơ sở để xã tiếp tục hoàn thiện tổ chức không gian, ưu tiên đầu tư hạ tầng và khai thác hiệu quả các tiềm năng về giao thông, sản xuất, làng nghề, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái.