Ứng Thiên: Chi trả hơn 11 tỷ đồng giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21B

Tại Nhà văn hóa thôn Thanh Hoa, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Ứng Thiên phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đại diện thôn triển khai chi trả theo phương án đã được UBND xã Ứng Thiên phê duyệt tại Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 16-10-2026. Công tác chi trả được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành.

Các hộ dân phấn khởi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 21B. Ảnh: Hoa Hồng

Theo phương án phê duyệt tại thôn Thanh Hoa, có 17 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí 6,099 tỷ đồng. Cụ thể, tiền bồi thường về đất hơn 4,19 tỷ đồng; tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản gắn liền với đất hơn 1,65 tỷ đồng và tiền thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng 255 triệu đồng. Tổng diện tích đất thu hồi của đợt này là 210,8 m2.

Cùng ngày, tại Nhà văn hóa thôn Xà Cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Ứng Thiên tổ chức chi trả đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi thu hồi đất của dự án. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và thưởng tiến độ tại thôn Xà Cầu là hơn 5,08 tỷ đồng, với diện tích đất thu hồi 298m2. Trong đó, tiền bồi thường về đất hơn 4,06 tỷ đồng; tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất hơn 975 triệu đồng và tiền thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng 45 triệu đồng.

Như vậy, tổng kinh phí chi trả trong ngày 29-10, tại cả hai thôn lên tới hơn 11,17 tỷ đồng, với tổng diện tích đất thu hồi gần 508,8m2.

Việc tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt này là dấu mốc quan trọng trong tiến trình giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21B. Qua đó, khẳng định tinh thần bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ dân có đất bị thu hồi, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án đúng kế hoạch đề ra.