Quá trình xây dựng đặt ra yêu cầu không chỉ dự liệu các nguy cơ, xác định điều kiện kích hoạt và trách nhiệm phối hợp, mà còn bảo đảm khả năng triển khai phù hợp với đặc thù từng địa phương.

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất độc. Ảnh: Bích Phương

Dự liệu tình huống, xác định ngưỡng kích hoạt

Tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22-5-2025 của Chính phủ về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, diễn ra vào cuối tháng 10-2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhận định, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng đa dạng, phức tạp, khó dự báo. Bên cạnh những nguy cơ đã được nhận diện, các vấn đề mới liên quan đến an ninh mạng, an ninh dữ liệu, công nghệ mới và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng có thể tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực.

Thực tiễn cho thấy, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng đa dạng, có khả năng tác động đồng thời đến nhiều lĩnh vực. Trong 10 tháng năm 2026, thiên tai làm 85 người chết và mất tích, khiến 100 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản ước tính gần 4.158 tỷ đồng. Cùng thời gian này, cả nước ghi nhận hơn 123.300 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 19 trường hợp tử vong. Điều đó cho thấy yêu cầu cấp thiết phải chuyển từ tư duy xử lý sự cố sang chủ động dự báo, phòng ngừa và quản trị rủi ro từ sớm, từ xa.

Trên không gian mạng, hệ thống Viettel Threat Intelligence phát hiện hơn 16,5 triệu bản ghi tài khoản tại Việt Nam bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2026.

Theo Giám đốc Trung tâm Phân tích và Chia sẻ nguy cơ an ninh mạng (Viettel Cyber Security) Trần Minh Quảng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi tốc độ khai thác lỗ hổng bảo mật. Với sự hỗ trợ của AI, thời gian từ khi một lỗ hổng được công bố đến khi xuất hiện công cụ khai thác có thể rút ngắn từ vài tuần hoặc vài tháng xuống còn vài giờ hoặc vài ngày.

Vì thế, yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ bảo vệ theo sự vụ sang quản trị rủi ro liên tục, chủ động nhận diện, cảnh báo và hóa giải nguy cơ từ sớm, từ xa đối với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Theo Bộ Công an, có 6 bộ, cơ quan được giao xây dựng 11 kịch bản khung để ứng phó, trong đó, 5 kịch bản đã được ban hành, gồm: Khủng bố; an ninh mạng; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; đa khủng hoảng và năng lượng. 6 kịch bản còn lại thuộc các lĩnh vực hàng hải, y tế, môi trường, nguồn nước, lương thực và tiền tệ đang tiếp tục được hoàn thiện.

Việc xây dựng kịch bản khung không chỉ dừng ở xác định những nguy cơ có thể xảy ra, mà còn phải dự liệu mức độ, phạm vi tác động, ngưỡng kích hoạt và điều kiện chuyển trạng thái ứng phó. Khó khăn là diễn biến của từng loại nguy cơ khó có thể lường hết, trong khi khả năng xử lý còn phụ thuộc điều kiện cụ thể của từng địa bàn, lĩnh vực.

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho rằng, các kịch bản phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ an ninh môi trường phải dựa trên dữ liệu tin cậy và dự báo khoa học, có khả năng lượng hóa mức độ rủi ro. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng cần chuẩn bị kịch bản “giống như những phương án tác chiến”, xác định rõ nguy cơ có thể xảy ra, địa bàn, diễn biến và lực lượng chịu trách nhiệm xử lý.

Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo kịch bản khung gồm 4 tình huống: 3 tình huống dịch bệnh theo phạm vi, khả năng ứng phó của các cấp và 1 tình huống sự cố an toàn sinh học, an ninh sinh học. Dự thảo bước đầu xác định cơ chế phối hợp, huy động nguồn lực và quy trình ứng phó. Theo Bộ Y tế, dịch bệnh mới nổi, tái nổi hoặc sự cố phát tán tác nhân sinh học có thể diễn biến khác nhau tùy đặc điểm tác nhân, khả năng lây truyền và năng lực y tế tại chỗ.

Trong lĩnh vực môi trường, khó khăn được xác định là chưa có tiêu chí thống nhất để phân định vấn đề môi trường thông thường với đe dọa an ninh phi truyền thống; ngưỡng kích hoạt ứng phó dựa trên mức độ rủi ro cũng chưa đầy đủ.

Các tình huống như rò rỉ hóa chất, ô nhiễm không khí kéo dài hay ô nhiễm lan truyền liên vùng có đặc điểm, phạm vi tác động khác nhau, cần được tính đến khi xây dựng tiêu chí đánh giá và phương án ứng phó. Việc nhận diện, đánh giá, phân cấp nguy cơ, đồng thời xây dựng tiêu chí kỹ thuật phải phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, địa bàn.

Ở lĩnh vực hàng hải, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, dự thảo kịch bản khung do Quân chủng Hải quân chủ trì xây dựng bao quát các tình huống thiên tai, tai nạn hàng hải, tràn dầu, nguy cơ sinh học và sự cố hạ tầng thiết yếu trên biển. Các sự cố có thể xảy ra liên tiếp, phát sinh nguy cơ thứ cấp, trong khi hoạt động ứng phó liên quan đến nhiều cơ chế hiện hành về phòng thủ dân sự, tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố môi trường và bảo đảm an toàn hàng hải.

Phân định thẩm quyền, bảo đảm điều kiện triển khai

Đối với những đe dọa có thể lan rộng, tác động đồng thời đến nhiều lĩnh vực, địa phương, việc dự liệu tình huống và xác định cấp độ ứng phó phải đi đôi với phân định thẩm quyền chỉ huy, trách nhiệm phối hợp và huy động lực lượng.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, trong tình huống y tế phức tạp, ngành Y tế đảm trách giám sát, xét nghiệm, cấp cứu và điều trị, nhưng việc bảo đảm an ninh, vận chuyển, hậu cần và huy động lực lượng còn liên quan đến Công an, Quân đội, chính quyền địa phương. Kịch bản khung vì vậy cần xác định rõ đầu mối tham mưu, thẩm quyền quyết định, trách nhiệm điều phối hiện trường, đồng thời bảo đảm sự thống nhất về chuyên môn y tế.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho rằng, vướng mắc trong phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống có thể xuất phát từ quy định pháp luật chưa đầy đủ về thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp, nhưng cũng có thể do chia sẻ thông tin chậm, thiếu nguồn lực hoặc hạn chế trong tổ chức thực hiện. Nếu không xác định rõ nguyên nhân, việc ban hành thêm văn bản có thể không giải quyết được khó khăn thực chất; ngược lại, những khoảng trống pháp lý cũng không thể chỉ khắc phục bằng giải pháp hành chính.

Nhấn mạnh yêu cầu “một mô hình dự báo cần dữ liệu tin cậy, một cảnh báo phải đến đúng người, đúng thời điểm và gắn với phương án hành động”, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đề nghị, xác định rõ cơ quan cung cấp, tần suất cập nhật, quyền khai thác dữ liệu cũng như trách nhiệm tiếp nhận, xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Đối với an ninh môi trường, TS Hoàng Dương Tùng đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong chia sẻ thông tin, phát hiện nguy cơ và chuẩn bị điều kiện thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ" khi xảy ra sự cố. Người dân cần được cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, dễ hiểu về chất lượng môi trường và mức độ rủi ro để tham gia giám sát, phản ánh, phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Trước những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu, các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành các kịch bản khung còn thiếu, chuyển từ "xây dựng" sang "vận hành được", không chạy theo tiến độ mà làm hình thức.

Mỗi kịch bản phải xác định rõ dấu hiệu kích hoạt, thẩm quyền quyết định, chỉ huy, lực lượng tham gia, cơ chế phối hợp, nguồn lực huy động và phương án xử lý khi tình huống chuyển cấp độ. Sau khi hoàn thành phải tổ chức tập huấn, diễn tập, rút kinh nghiệm và cập nhật những vấn đề phát sinh.

Các địa phương cũng phải chủ động đánh giá nguy cơ đặc thù, xây dựng cơ chế phối hợp ứng phó với các tình huống vượt quá phạm vi quản lý; Bộ Công an phối hợp rà soát các kịch bản chuyên ngành, bảo đảm liên thông, tránh chồng chéo với các cơ chế ứng phó hiện hành.