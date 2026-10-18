Ứng phó với bệnh truyền nhiễm, nâng cao năng lực y tế cơ sở

Ngành y tế tỉnh Ninh Bình nỗ lực bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế, an toàn người bệnh và giữ vững trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực khám, chữa bệnh. (Ảnh minh hoạ: Hải Yến/TTXVN)

Trước diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm, ngành y tế các địa phương tăng cường giám sát, chủ động phòng dịch và nâng cao năng lực ứng phó từ cơ sở.

Cùng với đó, việc phát triển kỹ thuật chuyên sâu, tăng cường phối hợp giữa các cơ sở y tế đã và đang góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nỗ lực kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu tại trường học

Ngày 14/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận một học sinh 12 tuổi mắc bệnh não mô cầu tối cấp, diễn tiến sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Dù được điều trị tích cực, em đã tử vong trong ngày. Đến ngày 17/10, đã có 4 trường hợp dương tính với vi khuẩn não mô cầu nhóm B.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố phối hợp với trạm y tế địa phương, nhà trường và các bệnh viện điều tra dịch tễ, rà soát người tiếp xúc gần, triển khai kháng sinh dự phòng theo chỉ định, đồng thời tổng vệ sinh, khử khuẩn trường học.

Những người tiếp xúc gần được lập danh sách, theo dõi sức khỏe trong 10 ngày; trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngờ được hướng dẫn đến cơ sở y tế để thăm khám. Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh và phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, giáo dục cùng chính quyền địa phương.

Việc khẩn trương phát hiện, khoanh vùng và kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực y tế dự phòng, chủ động giám sát dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe người dân ngay từ cộng đồng.

Việc phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời các ổ dịch, tăng cường phối hợp giữa ngành y tế và giáo dục, đồng thời nâng cao nhận thức phòng bệnh cho phụ huynh, học sinh có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ lây lan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc.

Tăng cường phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Thời tiết chuyển mùa trong tuần qua đã khiến nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm gia tăng tại nhiều địa phương. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống giám sát dịch bệnh ghi nhận số lượng người mắc các bệnh viêm hô hấp cấp gia tăng đáng kể.

Riêng trong tuần 40, Thành phố đã ghi nhận hơn 34.600 ca mắc, tăng hơn 64% so với trung bình 4 tuần trước đó. Ngành y tế tiếp tục giám sát tác nhân gây bệnh trên toàn Thành phố, đồng thời liên tục khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh.

Tăng cường phòng, chống các bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Từ đầu năm 2026 đến nay, tại Quảng Trị ghi nhận hơn 1.650 trường hợp mắc cúm, đáng nói, số ca cúm A tăng liên tục trong tháng 9 và tháng 10. Ngành y tế đã chuẩn bị thuốc, vật tư, hóa chất và phối hợp với các cơ sở giáo dục, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phòng bệnh.

Trong khi đó, tại Khánh Hòa, số ca mắc tay chân miệng tăng khoảng 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2025. Khu vực Nha Trang chiếm 27,1% tổng số ca toàn tỉnh trong 9 tháng năm 2026. Trước nguy cơ dịch tiếp tục gia tăng, ngành y tế địa phương tăng cường giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch và bổ sung vật tư, hóa chất phục vụ phòng dịch.

Tại Đắk Lắk, số ca sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm và các bệnh đường hô hấp gia tăng, gây áp lực lên hệ thống khám, chữa bệnh. Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên có 36 giường bệnh nhưng phải bố trí 147 giường thực kê, mỗi ngày tiếp nhận thêm khoảng 40 bệnh nhân.

Bệnh viện cơ bản bảo đảm thuốc, vật tư và phương tiện điều trị, song tình trạng quá tải cùng nhân lực hạn chế gây khó khăn cho công tác chăm sóc. Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cũng ghi nhận số người đến khám, điều trị cúm A, cúm B, sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh hô hấp tăng ở cả trẻ em và người lớn.

Trước diễn biến dịch bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân rửa tay thường xuyên, che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống; tiêm vaccine cúm hằng năm để giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng. Khi có triệu chứng nghi mắc bệnh, cần đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc và đến cơ sở y tế để được thăm khám, tránh tự điều trị kéo dài.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền cần được theo dõi sát. Trẻ có dấu hiệu sốt cao, khó thở, li bì, bỏ ăn cần được đưa đi khám tại các cơ sở y tế.

Nâng cao năng lực điều trị, phát triển kỹ thuật y khoa chuyên sâu

Ngày 17/10, tại Hưng Yên, Bệnh viện Đột quỵ và Thần kinh Hà Nội-Thái Bình được Hiệp hội Đột quỵ Thế giới trao Giải thưởng Chất lượng điều trị Vàng (WSO Gold Status Award) trong điều trị đột quỵ não cấp. Đây là sự ghi nhận đối với chất lượng điều trị và quy trình cấp cứu đột quỵ của bệnh viện, đồng thời đánh dấu bước tiến trong phát triển chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực điều trị bệnh lý thần kinh tại địa phương.

Tại Gia Lai, ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện ca hiến tạng đầu tiên tại tỉnh. Đây cũng là ca đầu tiên được thực hiện tại một bệnh viện tư nhân ở Việt Nam. Từ nghĩa cử cao đẹp hiến tạng của gia đình một nữ bệnh nhân chết não sau tai nạn giao thông, gan và 2 thận được điều phối để ghép cho 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong sáng 15/10, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) đã kích hoạt báo động đỏ, huy động kíp bác sĩ từ đất liền vượt biển trong điều kiện gió to, sóng lớn để cấp cứu sản phụ mang thai 37 tuần có dấu hiệu suy thai tại đặc khu Cô Tô. Sản phụ nhập viện trong tình trạng vỡ ối, ra máu âm đạo. Bệnh viện tổ chức hội chẩn trực tuyến giữa hai cơ sở, đồng thời điều động bác sĩ chuyên khoa Sản và Nhi ra đảo phối hợp với đội ngũ y tế tại chỗ chuẩn bị phẫu thuật. Lực lượng biên phòng hỗ trợ phương tiện đưa kíp bác sỹ vượt biển, tiếp cận người bệnh sau khoảng một giờ di chuyển. Ca mổ lấy thai được thực hiện kịp thời, bé gái nặng 2,8 kg chào đời khỏe mạnh, sản phụ hiện ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc.

Ca cấp cứu cho thấy vai trò của việc phối hợp chuyên môn giữa các cơ sở y tế, huy động nguồn lực và kết nối hội chẩn từ xa trong xử trí tình huống khẩn cấp, nhất là tại địa bàn biển đảo, nơi điều kiện đi lại có thể ảnh hưởng đến thời gian tiếp cận người bệnh.

Những sự kiện trên cho thấy nỗ lực phát triển kỹ thuật y khoa chuyên sâu gắn với nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị và phối hợp liên viện. Qua đó, hệ thống y tế từng bước mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng cao, tăng cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại cho người dân, kể cả tại địa bàn xa trung tâm, hải đảo.

Tuy nhiên, thực tế diễn biến bệnh dịch truyền nhiễm tại nhiều địa phương lại đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực y tế từ dự phòng đến điều trị, để hệ thống y tế đủ sức ứng phó với các nguy cơ dịch bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên cả nước, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển mạnh từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị./.