Ứng phó thiên tai từ sớm, từ xa

Chủ động từ cơ sở

Mưa lớn, ngập lụt và các hình thái thời tiết cực đoan luôn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn xã Ninh Châu. Vì vậy, công tác phòng, chống thiên tai được địa phương triển khai thường xuyên, liên tục, từ theo dõi, dự báo, cảnh báo đến chuẩn bị lực lượng và phương án ứng phó tại chỗ.

Theo đó, xã Ninh Châu đã chú trọng rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, những tuyến đường dễ bị chia cắt và công trình hạ tầng có thể bị ảnh hưởng khi mưa lớn kéo dài. Trên cơ sở đó, địa phương chủ động xây dựng, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư thiết yếu, đồng thời xây dựng phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ưu tiên những trường hợp cần được hỗ trợ.

Cùng với sự chuẩn bị của chính quyền, công tác thông tin, cảnh báo được chú trọng nhằm giúp người dân kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ người và tài sản. Các thôn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiểm tra nhà cửa, dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm cần thiết. Người dân cũng được khuyến cáo chuẩn bị phương tiện, vật tư để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra thiên tai.

Tuyên truyền cho ngư dân về chủ động phòng, chống thiên tai - Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng thôn Quảng Xá, xã Ninh Châu, cho biết: “Thôn có khoảng 400 hộ dân ở khu vực thường xuyên bị ngập lụt. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra, thôn đã chuẩn bị phương tiện, vật tư sẵn sàng sử dụng khi có tình huống thiên tai; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chủ động chuẩn bị, không để bị động, bất ngờ”.

Toàn xã Ninh Châu có 715 tàu thuyền và 35 bè mảng. Đối với địa bàn ven biển, công tác phòng, chống thiên tai còn gắn liền với việc bảo đảm an toàn cho ngư dân và hoạt động khai thác thủy sản. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, việc theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, mưa bão có ý nghĩa quan trọng để ngư dân chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kiểm tra phương tiện, trang thiết bị an toàn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Khi có cảnh báo thời tiết nguy hiểm, ngư dân cần chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng, không chủ quan ra khơi, kịp thời đưa phương tiện đến nơi neo đậu an toàn, bảo vệ tính mạng, tài sản và hạn chế thiệt hại trong sản xuất.

Nâng cao ý thức phòng ngừa

Bên cạnh sự chủ động của chính quyền, ý thức phòng ngừa của mỗi người dân có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Thôn Tân Ninh có khoảng 200 hộ dân ở khu vực thường xuyên bị ngập lụt. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó mỗi khi mùa mưa bão đến.

Ông Mai Văn Toàn, người dân thôn Tân Ninh, xã Ninh Châu, chia sẻ: “Thôn thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi mùa mưa bão đến. Chính vì thế, khi nghe thông tin có mưa lớn, gia đình tôi chuẩn bị nhu yếu phẩm, kê cao đồ đạc”.

Từ kinh nghiệm thực tế qua những mùa mưa lũ, nhiều hộ dân đã hình thành thói quen theo dõi thông tin thời tiết, chủ động bảo vệ tài sản và chuẩn bị phương án ứng phó cho gia đình. Với các hộ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, việc gia cố chuồng trại, bảo vệ vật nuôi, chủ động thu hoạch nông sản và điều chỉnh hoạt động sản xuất phù hợp với diễn biến thời tiết cũng góp phần hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Sự phối hợp giữa chính quyền, cán bộ thôn và người dân có ý nghĩa thiết thực, nhất là khi thiên tai xảy ra trên diện rộng hoặc gây chia cắt giao thông. Việc rà soát, hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi và các trường hợp cần trợ giúp sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế tình trạng bị động khi mưa lũ diễn biến phức tạp.

Thực tế cho thấy, thiên tai có thể xảy ra nhanh, gây ảnh hưởng trên diện rộng và để lại những hậu quả khó lường. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng, chống thiên tai không chỉ dừng lại ở việc xây dựng phương án ứng phó, mà còn phải chủ động nhận diện nguy cơ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nâng cao khả năng ứng phó ngay từ cơ sở.

Sự chủ động của chính quyền, tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở cùng ý thức phòng ngừa của mỗi người dân sẽ tạo nên sức mạnh cộng đồng, góp phần giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản và duy trì ổn định đời sống, sản xuất trong mùa mưa lũ. Đây cũng là định hướng mà xã Ninh Châu đang tập trung thực hiện, với phương châm phòng ngừa là chính, chủ động từ sớm, từ xa, phát huy vai trò của cộng đồng và đặt an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân lên hàng đầu.

Ông Lê Ngọc Huân, Chủ tịch UBND xã Ninh Châu cho biết: “Trước diễn biến khó lường của thời tiết trong mùa mưa, bão, địa phương xác định công tác phòng, chống thiên tai phải được triển khai chủ động từ sớm, từ cơ sở. Trong đó, chú trọng rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị; huy động lực lượng nòng cốt, sẵn sàng phối hợp ứng phó khi thiên tai xảy ra; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra”.