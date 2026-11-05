Ứng phó thiên tai, bảo đảm giao thông đường bộ thông suốt cuối năm

Theo Cục Đường bộ, các đơn vị cần thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, tăng cường tuần đường, kiểm tra những vị trí có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, đặc biệt tại ngầm, tràn, cầu yếu và các đoạn đường có mái taluy cao.

Chủ động phòng chống thiên tai, hạn chế nguy cơ mất an toàn và gián đoạn giao thông đường bộ.

Cùng với đó, cần khơi thông cống, rãnh để bảo đảm thoát nước; chuẩn bị vật tư, phương tiện phục vụ ứng cứu khi có sự cố.

Tại các khu vực nguy hiểm, phải bố trí lực lượng cảnh giới, biển báo, rào chắn và tổ chức phân luồng từ xa. Kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực không bảo đảm an toàn.

Khi xảy ra sạt lở, hư hỏng công trình hoặc chia cắt giao thông, các đơn vị phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục, sớm khôi phục lưu thông.

Trong thời gian chờ xử lý sự cố, cần tổ chức phân luồng hợp lý, phối hợp với lực lượng chức năng và đơn vị quản lý các tuyến đường liên quan để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, vận tải.

Đối với các công trình đang thi công, Cục yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm phương án phòng, chống thiên tai; bảo đảm dòng chảy, không để hoạt động thi công gây ngập úng, sạt lở.

Những đoạn đường vừa thi công vừa khai thác phải có đầy đủ biển báo, rào chắn và người hướng dẫn. Việc đẩy nhanh tiến độ không được đánh đổi bằng chất lượng và an toàn công trình.

Việc chủ động phòng ngừa, xử lý nhanh các sự cố được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và hạn chế tình trạng các tuyến đường bị chia cắt do thiên tai trong những tháng cuối năm.