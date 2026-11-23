Một góc hồ Sông Ray - hồ nước lớn nhất phía đông Thành phố Hồ Chí Minh - nơi cung cấp nguồn nước thô chủ yếu cho sinh hoạt sản xuất vùng Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Trước nguy cơ nắng nóng, khô hạn kéo dài do tác động của hiện tượng El Nino, nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và duy trì hoạt động cấp nước ổn định, các doanh nghiệp cấp nước tại khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó, đồng thời đưa ra những kiến nghị phù hợp tình hình thực tế.

Theo các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diễn biến thời tiết trong thời gian gần đây đã thấy rõ sự tác động của El Nino. Cụ thể, tổng lượng dòng chảy đến các hồ trên lưu vực sông Sài Gòn-Đồng Nai có khả năng thấp hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm. Dự báo đến tháng 2/2027, tổng lượng mưa trên lưu vực có thể thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-15%. Các chuyên gia cảnh báo thực trạng nêu trên có nguy cơ ảnh hưởng cấp nước sinh hoạt, nhất là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Ưu tiên tích trữ nguồn nước sinh hoạt

Theo thống kê, ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1,3 triệu dân cùng hàng trăm khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch. Nguồn nước thô để sản xuất nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất, dịch vụ chủ yếu lấy từ hồ thủy lợi lớn nhất vùng là Sông Ray (thuộc địa bàn các xã: Hòa Hội, Bàu Lâm, Xuân Sơn) và hồ Đá Đen (thuộc địa bàn các xã: Ngãi Giao, Kim Long, Châu Pha và phường Tân Thành). Đáng lưu ý, hồ Sông Ray còn có chức năng đưa nước bổ sung cho hồ Đá Đen bằng hệ thống kênh hở dài hơn 30km.

Đến giữa tháng 11/2026, hồ Sông Ray tích trữ khoảng 200 triệu mét khối và hồ Đá Đen đang tích 30 triệu mét khối nước. Thời gian gần đây, hồ Sông Ray đang xả nước phát cho thủy điện với lưu lượng từ trên dưới 16m3/giây và mỗi ngày nước trong hồ này giảm từ 1 đến 1,5 triệu mét khối. Trong điều kiện thời tiết bình thường, lượng nước tích trữ của hai hồ có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cho đến đầu mùa mưa năm 2027. Tuy nhiên, do hiện tượng El Nino dự báo sẽ căng thẳng, nắng nóng ở Nam Bộ sẽ kéo dài nên lượng nước nêu trên chưa ở mức an toàn.

Trước diễn biến thời tiết đáng lo ngại, ông Phạm Tấn Luận, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Bà RịaVũng Tàu đề nghị cơ quan chức năng giảm lưu lượng xả của hồ Sông Ray xuống mức thấp hơn hiện nay. Theo ông, nắng nóng kéo dài sẽ gây tác động kép đến ngành cấp nước vì nhu cầu sử dụng tăng mà nguồn nước lại thiếu và nước bốc hơi nhiều hơn. Do đó, cần giảm lưu lượng xả nước qua phát điện. Phải để dành, tích trữ nước trong hồ mới có thể bảo đảm an toàn, an ninh nguồn nước và chủ động hơn nữa trong ứng phó khi tình hình thời tiết được dự báo là cực đoan trong mùa khô 2026-2027.

Bên cạnh đó, công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm tra hệ thống đường ống cũng được chú trọng nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các điểm rò rỉ, hạn chế thất thoát nước. Ông Luận cho biết thêm: “Chúng tôi đã và đang tập trung nâng cấp mạng lưới, hạ tầng cấp nước; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy nước tại Xuyên Mộc, qua đó nâng cao năng lực cấp nước cho các xã ven biển phía đông thành phố”.

Lãnh đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đang tăng cường theo dõi, kiểm tra và đánh giá khả năng vận hành của các công trình cấp nước. Trong đó, đặc biệt chú trọng những khu vực có địa hình cao, cách xa nhà máy nước hoặc nằm ở cuối mạng lưới phân phối, những nơi tiềm ẩn nguy cơ suy giảm áp lực nước, nhất là vào giờ cao điểm.

Nhằm bảo đảm cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, Trung tâm tiếp tục triển khai các giải pháp điều tiết, phân vùng cấp nước; đồng thời rà soát khả năng kết nối giữa các hệ thống để chủ động bổ sung, hỗ trợ nguồn nước khi cần thiết.

Đối với nguồn nước thô, lãnh đạo trung tâm cho biết: “Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp về việc ưu tiên nguồn nước phục vụ sinh hoạt trong mùa khô năm 2027. Quan điểm của chúng tôi là phải bảo đảm nguồn nước cho các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân”.

Giảm xả nước nhà máy thủy điện

Hồ Sông Ray đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an ninh cấp nước cho sinh hoạt, các hoạt động sản xuất thiết yếu khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ngày 9/11, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phát đi văn bản khẳng định đơn vị quản lý, vận hành hồ Sông Ray chưa ưu tiên cho việc tích, dự trữ nguồn nước để dành cho sinh hoạt theo chỉ đạo của các cấp. Cụ thể, qua theo dõi, rà soát số liệu vận hành hồ chứa nước Sông Ray, Cục Quản lý tài nguyên nước thấy rằng, lượng nước đang xả về hạ du qua phát điện của Nhà máy thủy điện Sông Ray lớn hơn nhiều so với nhu cầu sử dụng nước thực tế, khoảng 16-18 m3/giây. Với lưu lượng xả này dung tích hồ Sông Ray giảm từ 1-1,5 triệu mét khối mỗi ngày nhưng lưu lượng tiếp nước về hồ Đá Đen, Xuyên Mộc để tạo nguồn cấp nước sinh hoạt là không đáng kể.

Cục Quản lý tài nguyên nước nhận xét việc làm nêu trên là chưa ưu tiên cho việc tích, dự trữ nguồn nước theo văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Vì vậy, để chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của El Nino, Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh vận hành, điều tiết hồ chứa nước Sông Ray theo hướng giảm lưu lượng xả qua phát điện, theo nhu cầu nước thực tế của hạ du. Việc này để vừa bảo đảm cấp nước phù hợp nhu cầu tưới, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, vừa ưu tiên việc tích, dự trữ nguồn nước để bảo đảm cấp nước trong suốt mùa khô năm 2027.

Các doanh nghiệp cấp nước đề nghị để bảo đảm an ninh nguồn nước có chiến lược và bền vững, cần phê duyệt và triển khai các dự án nạo vét, mở rộng các hồ chứa nước quan trọng. Ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh cần đặc biệt sớm triển khai xây dựng hồ Sông Ray 2 và kênh dẫn nước từ hồ này về các hồ cung cấp nguồn nước thô cho các nhà máy nước trong khu vực như: Đá Đen, Xuyên Mộc, Đá Bàng. Đồng thời, cần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án hạ tầng cấp nước đang vướng mắc trong quy hoạch hoặc chưa có quy hoạch...