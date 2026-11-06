Ứng phó sau vụ cháy, Trường THCS Kim Liên điều chỉnh hình thức học tập

Sau sự cố hỏa hoạn tại khu phòng học tạm trưa ngày 5/11/2026, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, Trường Trung học cơ sở Kim Liên (Hà Nội) đã ra thông báo đến học sinh, phụ huynh về việc tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp tại khu trường tạm, số 1 Hoàng Tích Trí.

Đáng chú ý trong ngày 6/11, giáo viên sẽ giao tài liệu ôn tập các bộ môn cho toàn bộ học sinh các khối lớp. Nhà trường cũng cho biết đã xây dựng phương án học trực tuyến và sẽ có hướng dẫn cụ thể đến học sinh và phụ huynh.

Về địa điểm học tập tiếp theo, Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên đã giao các đơn vị liên quan phối hợp với nhà trường và các trường học trên địa bàn rà soát, sắp xếp địa điểm bảo đảm điều kiện dạy và học. Địa điểm và thời gian trở lại học trực tiếp sẽ được thông tin khi có phương án chính thức.

Các trường hợp học sinh bị ảnh hưởng về sách vở, đồ dùng học tập sẽ được rà soát, tổng hợp để đề xuất hỗ trợ, bảo đảm điều kiện cho học sinh khi trở lại trường.

Lực lượng chức năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Trường THCS Kim Liên. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trước đó, khoảng khoảng 12h18 ngày 5/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Tp.Hà Nội (CATP) nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ Số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Tp.Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động 07 xe chữa cháy, 01 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đến 12h40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và 13 giờ cùng ngày được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng xác minh.

Chiều 5/11, ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy tại điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên (phường Kim Liên), đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình, phối hợp xử lý các công việc liên quan, đồng thời khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận, tìm địa điểm học tập cho học sinh sau vụ cháy.

Liên quan đến vụ việc, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND Tp.Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn; đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để sớm ổn định hoạt động dạy và học tại Trường THCS Kim Liên.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn tối đa theo quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ cần khẩn trương có giải pháp phù hợp để tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Liên quan đến vụ cháy, Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cũng yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố phối hợp với UBND phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Đặc biệt các sở, ngành và UBND phường Kim Liên được giao tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình các nạn nhân theo quy định.