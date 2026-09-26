Ứng phó nguy cơ thiếu nước do ảnh hưởng của El Nino

Chủ động ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của El Nino. (Ảnh minh họa: VĂN ÚT)

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của El Nino, đề xuất giải pháp ứng phó nhằm bảo đảm nước sinh hoạt và nhu cầu nước cho các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 và góp phần bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó thiên tai và tác động của El Nino, không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, đời sống Nhân dân và tăng trưởng.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, bổ sung bản tin dự báo chuyên đề phục vụ điều tiết, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, phòng, chống hạn, mặn, nhất là tại các khu vực có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện phương án cấp nước an toàn theo các kịch bản nguồn nước đối với các công trình cấp nước sinh hoạt, nhất là công trình khai thác nước trực tiếp trên lưu vực sông không có hồ điều tiết, công trình phụ thuộc vào hồ chứa thượng lưu (trong đó cần tính tới kịch bản bất lợi nhất do tác động của El Nino)...

Bộ Công thương chủ động xây dựng phương án, kế hoạch sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng, chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn nước về các hồ thủy điện những tháng cuối năm 2026, đầu năm 2027, nhất là tại Trung Bộ và Đông Nam Bộ; chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương hạ du hồ thủy điện, giảm thiểu tác động của điều tiết, vận hành hồ thủy điện đến nhu cầu sử dụng nước khác ở hạ du.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, điều chỉnh lịch thời vụ, chủ động giảm diện tích canh tác ở những khu vực dự báo không bảo đảm nguồn nước, nhất là các khu vực nằm ngoài phạm vi cấp nước của các hệ thống thủy lợi. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành xây dựng kịch bản nguồn nước, xây dựng và triển khai phương án điều hòa, phân phối tài nguyên nước các lưu vực sông trên địa bàn khi nguồn nước dự báo ở trạng thái thiếu hoặc thiếu nghiêm trọng.