Ứng phó ngập lụt khi hồ thủy điện lớn nhất miền Nam bắt đầu xả lũ

Theo Công ty Thủy điện Trị An, căn cứ lưu lượng nước về hồ, mực nước ở thượng lưu, thông tin thủy văn từ các nhà máy thủy điện bậc trên và diễn biến mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty thực hiện xả tràn nhằm điều tiết hồ, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Tổng lưu lượng nước từ hồ xuống hạ du trong thời điểm bắt đầu xả dự kiến từ 606-946m³/s. Đến 15h cùng ngày, lưu lượng qua đập tràn dự kiến tăng thêm 276m³/s, trong khi lưu lượng nước qua tua-bin dao động từ 460-800m³/s. Khi đó, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du có thể đạt 736-1.076m³/s.

Cửa xả nước của hồ thủy điện Trị An.

Lưu lượng xả qua đập tràn sẽ được Công ty Thủy điện Trị An điều tiết linh hoạt theo diễn biến thực tế của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để phối hợp thông tin đến người dân vùng hạ du.

Theo cảnh báo, các khu vực thấp ven sông Đồng Nai và vùng lân cận có nguy cơ ngập lụt, nhất là trong trường hợp mưa lớn kết hợp với lũ; đồng thời đề phòng nguy cơ sạt lở bờ sông, suối.

Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết mực nước trên các sông, suối vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao, có nguy cơ gây ngập tại các khu vực trũng thấp ven sông, suối, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cảnh báo nguy cơ ngập lụt do lũ tại các khu vực thấp ven sông Đồng Nai và sông La Ngà thuộc các xã, phường Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và các địa bàn lân cận.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Đồng Nai được cảnh báo ở cấp 2, sông La Ngà ở cấp 1.