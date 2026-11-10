Ứng phó mưa lũ miền Trung: Kiên quyết dừng phương tiện thủy khi không bảo đảm an toàn

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa có công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó, bảo vệ công trình, kho tàng, nhà cửa, phương tiện, báo hiệu và giữ cho giao thông đường thủy luôn thông suốt nhằm hạn chế thấp nhất mọi thiệt hại.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó, kiểm soát chặt hoạt động phương tiện, không để xảy ra sự cố đáng tiếc. (Ảnh minh hoạ).

Các đơn vị phải chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư để sẵn sàng xử lý các sự cố gây ách tắc trên luồng, tuyến đường thủy nội địa.

Đối với khu vực địa phương, Cục đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố miền Trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp vận tải thủy thường xuyên cập nhật tình hình khí tượng thủy văn, nắm rõ vị trí neo đậu tàu thuyền và bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách, vận tải hành khách ngang sông cũng như các phương tiện thủy dân sinh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc được yêu cầu lập phương án bảo đảm an toàn hoặc chủ động thu hồi, bảo quản đèn báo hiệu, biển hiệu, phao báo hiệu và phụ kiện, đồng thời kịp thời triển khai lại hệ thống này ngay sau khi lũ rút.

Đơn vị phải rà soát, kiểm tra phao neo, trụ neo, báo hiệu tại các khu vực neo đậu tránh trú bão, lũ trên tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý; bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố.

Ngoài ra, Chi cục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức điều tiết hướng dẫn giao thông, chống va trôi, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và các công trình cầu vượt sông tại những vị trí trọng yếu trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia được giao.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng liên quan yêu cầu phương tiện neo đậu gần cầu vượt sông di dời đến vị trí an toàn, tuyệt đối không để xảy ra va chạm vào các công trình vượt sông, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

Về phía các Cảng vụ, nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, điều tiết giao thông, chống va trôi và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, công trình cầu vượt sông tại các vị trí trọng yếu.

Các Cảng vụ được yêu cầu kiên quyết không cấp phép cho phương tiện thủy nội địa rời cảng, bến trong thời gian và phạm vi ảnh hưởng của mưa, lũ, bão gây mất an toàn, cũng như yêu cầu thuyền trưởng, người lái phương tiện hoặc chủ phương tiện thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và hàng hóa.

Cạnh đó, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng địa phương và chủ cảng, bến thủy nội địa tổ chức trực ban, bố trí phao, báo hiệu cảnh báo các khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện đi vào những vị trí này.

Các đơn vị cũng cần phối hợp kiểm tra những cảng, bến thủy nội địa chưa được công bố hoặc đã hết hạn hoạt động, không để phương tiện neo đậu, xếp dỡ hàng hóa, đón trả hành khách tại các vị trí không đủ điều kiện an toàn. Đồng thời, yêu cầu chủ cảng, bến lập phương án phòng chống thiên tai, bố trí nơi neo đậu an toàn trong mùa mưa lũ, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.