Chèo ghe mang thùng phiếu đến tận nhà người dân ở Đà Nẵng

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), cho biết mưa lớn kết hợp với nước sông Bàn Thạch dâng cao khiến tổ dân phố Tứ Bàn bị ngập sâu từ chiều tối 28/11.

Theo kế hoạch, sáng nay (29/11), 21 tổ dân phố trên địa bàn phường Tam Kỳ tổ chức bỏ phiếu bầu tổ trưởng tổ dân phố. Tuy nhiên, tình trạng ngập lụt tại một số khu dân cư khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

“Trước tình hình này, UBND phường đã bố trí lực lượng chức năng chèo ghe, mang thùng phiếu lưu động đến tận nhà để bà con bỏ phiếu. Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong điều kiện mưa lũ”, ông Minh nói.

Lực lượng chức năng chèo ghe mang thùng phiếu đến tận nhà người dân ở phường Tam Kỳ.

Người dân bỏ phiếu bầu tổ trưởng tổ dân phố ngay tại nhà.

Ghe chở thùng phiếu len lỏi vào khu dân cư ngập lụt, tiếp cận từng nhà dân.

Lực lượng quân sự, công an phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Kỳ đưa thùng phiếu đến tận nhà những người dân không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Hơn 100 hộ dân đã tham gia bỏ phiếu theo hình thức này.

Đến trưa cùng ngày, việc bỏ phiếu tại tổ dân phố Tứ Bàn đã hoàn tất. Theo ông Minh, dù trời mưa lớn, người dân vẫn tích cực tham gia bầu cử.

Nước sông Bàn Thạch dâng cao gây ngập nhiều nhà dân tại phường Tam Kỳ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân bỏ phiếu ngay bên hiên nhà.

Ông Minh cho biết thêm, ngay trong đêm 28/11, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ đã xuống địa bàn hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ 8h ngày 28/11 đến 8h ngày 29/11, khu vực phía bắc TP Đà Nẵng có lượng mưa phổ biến 10-60mm, phía nam phổ biến 80-180mm.

Dự báo, đến sáng 30/11, khu vực phía bắc thành phố có lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm; phía nam phổ biến 50-120mm, có nơi trên 180mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp do mưa lớn.

Công an dùng máy cày đưa cụ bà vượt lũ đi cấp cứu ở Đắk Lắk

Ngày 29/11, Công an xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) cho biết vừa phối hợp đưa cụ bà Nguyễn Thị Hiệp (82 tuổi, trú tại thôn Mỹ Trung) đi cấp cứu an toàn trong điều kiện giao thông bị nước lũ chia cắt.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, cụ Hiệp bất ngờ lên cơn đau dữ dội. Do cụ có tiền sử tai biến và mắc nhiều bệnh nền nên gia đình rất lo lắng.

Thời điểm này, khu vực thôn Mỹ Trung bị nước lũ bao vây, nhiều tuyến đường ngập sâu, khiến xe cứu thương không thể tiếp cận.

Nhận được tin báo của người nhà cụ Hiệp, Ban Chỉ huy Công an xã Hòa Thịnh đã nhanh chóng cử tổ công tác xuống hiện trường hỗ trợ. Trước tình thế đường bị ngập sâu, lực lượng công an đã trưng dụng máy cày của người dân làm phương tiện đưa cụ bà đi cấp cứu.

Một chiến sĩ công an trực tiếp lái máy cày. Ảnh cắt từ clip

Khoảng 1 giờ sau, tổ công tác đã đưa cụ Hiệp đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Hòa cấp cứu kịp thời. Sau đó cụ tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại Đắk Lắk, sáng nay, nhiều khu vực phía đông của tỉnh đã hết mưa, nước lũ cũng đang rút.

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho biết chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

"Do chủ động trong công tác phòng chống lũ lụt nên địa phương không có thiệt hại. Chính quyền địa phương đang phối hợp cùng bà con dọn dẹp nhà cửa để trở lại cuộc sống bình thường", ông Lành cho hay.

XEM CLIP: Công an xã Hòa Thịnh dùng máy cày đưa cụ bà 82 tuổi đi cấp cứu (nguồn: CACC).

Hà Nam