Ứng phó mưa, lũ: Di dời hơn 2.800 hộ dân đến nơi an toàn

Hiện còn 4 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 16 (1 điểm) và các tuyến tỉnh lộ (Thanh Hóa 2 điểm, Phú Thọ 01 điểm) , đã giảm 7 điểm sạt lở so với trước

Theo cập nhật từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, trong ngày 18/9 (từ 7h00 đến 17h00), khu vực Trung Bộ có mưa từ 30 - 50 mm, khu vực Bắc Bộ có mưa từ 10 - 30 mm. Một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn như: Sơn Điền (Lâm Đồng) 88 mm, Sơn Trạch (Quảng Trị) 74 mm, Sơn Kim (Hà Tĩnh) 73 mm, Thành Hưng (Thanh Hóa) 54 mm, Lâm Sơn (Phú Thọ) 49 mm.

Dự báo từ đêm 18/9 đến ngày 19/9/2026, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa 30 - 60 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Mưa lớn khiến mực nước lũ trên nhiều tuyến sông diễn biến phức tạp. Theo đó, trên sông Chu (Thanh Hóa), mực nước đang lên và ở trên mức Báo động (BĐ) 2. Sông Tích, sông Bùi (Hà Nội): Lũ đang lên chậm. Sông Bưởi (Thanh Hóa): Mực nước đang xuống nhưng vẫn duy trì ở mức trên BĐ3. Sông Hoàng Long và sông Đáy (Ninh Bình): Mực nước biến đổi chậm và duy trì ở mức trên BĐ3. Sông Mã (Thanh Hóa): Lũ đang xuống và đã giảm xuống dưới mức BĐ1.

Về tình hình hồ chứa, dung tích các hồ thủy lợi khu vực Bắc Bộ hiện đạt 72 - 102% dung tích thiết kế; khu vực Bắc Trung Bộ đạt 44 - 82%. Có 2 hồ thủy điện tại Bắc Bộ và 11 hồ thủy điện tại Bắc Trung Bộ đang duy trì vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m³/s trở lên.

Trong ngày 18/9/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Báo cáo số 10762/BC-BNNMT gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó đợt mưa lũ lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (diễn ra từ ngày 09 - 17/9/2026).

Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 53/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 16/9/2026 cùng các văn bản chỉ đạo số 50 và 52/BCĐ-BNNMT yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất. Ngày 17/9/2026, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã cử đoàn công tác do Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra, phối hợp chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều tại Phú Thọ, Thanh Hóa và Ninh Bình.

Tính đến 17h00 ngày 18/9/2026, các địa phương đã chủ động di dời, sơ tán 2.833 hộ/10.578 người tại các khu vực trũng thấp, nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, cụ thể, Thanh Hóa: 1.683 hộ/6.183 người, Phú Thọ: 496 hộ/2.029 người, Hà Nội: 345 hộ/1.317 người, Ninh Bình: 300 hộ/1.015 người, Lào Cai: 9 hộ/ 34 người.

Báo cáo nhanh từ trực ban các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An ghi nhận các thiệt hại về hạ tầng, sản xuất tính đến 17h00 ngày 18/9/2026:

Về đê điều, mưa lũ đã gây ra 5 sự cố đê điều. Đáng chú ý, trong ngày 18/9/2026 đã phát sinh sự cố sạt mái đê phía đồng đoạn từ K3+050 - K3+065 đê hữu Cầu Chày (đê cấp IV) thuộc xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa với chiều dài cung sạt 15 m, chiều cao 0,3 - 0,6 m.

Địa phương đã hoàn thành xử lý giờ đầu bằng giải pháp trải bạt chống xói, đóng cọc tre và đắp bao tải đất gia cố.

Có 572 m kênh mương, bờ bao bị sạt lở, hư hỏng (Hà Nội 300 m, Thanh Hóa 170 m, Phú Thọ 102 m); 27 điểm trường bị ngập và ảnh hưởng (Ninh Bình 10 điểm, Hà Nội 7 điểm, Phú Thọ 10 điểm).

Hiện còn 4 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 16 (1 điểm) và các tuyến tỉnh lộ (Thanh Hóa 2 điểm, Phú Thọ 1 điểm) đã giảm 7 điểm sạt lở so với trước. Còn 41 điểm ngập gây ách tắc giao thông trên các quốc lộ và tỉnh lộ (trong đó Thanh Hóa có 14 điểm ngập trên các tuyến QL45, QL47C, QL217B, QL10, đường Nghi Sơn - Bãi Trành).

Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, lập rào chắn và tổ chức phân luồng giao thông. Đáng chú ý, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đã hết ngập và khôi phục lưu thông bình thường.