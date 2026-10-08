Ứng phó mưa lớn tại Trung Bộ, bảo đảm giao thông thông suốt

Nhiều tỉnh, thành Trung Bộ đang trong đợt mưa lớn với trọng tâm mưa lớn ngày 7 - 8/10 là TP.Huế và TP.Đà Nẵng, có nơi mưa rất to trên 600 mm.

Ứng phó với mưa lũ phức tạp khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn công trình đường bộ.

Đợt mưa này được dự báo kéo dài hết tuần này bởi không khí lạnh dồn xuống kết hợp với gió đông trên độ cao 5.000 m, đồng thời rãnh áp thấp ở phía Nam mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới.

Mưa cường độ lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Mưa lớn cũng có khả năng tiếp diễn trong những ngày tới.

Do vậy Cục Đường bộ yêu cầu Khu Quản lý đường bộ II, III; các Sở Xây dựng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi; Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và các doanh nghiệp BOT quản lý, khai thác quốc lộ, đường cao tốc chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị cần thiết, sẵn sàng huy động xử lý ngay khi xảy ra sự cố.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát các tuyến đường, cầu, cống, hệ thống thoát nước. Đặc biệt tại các vị trí ngầm, tràn, khu vực trũng thấp, ngập sâu, nước chảy xiết và những vị trí đã từng xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở đất, đá, lũ quét.

Tại các vị trí xung yếu, lực lượng chức năng phải tổ chức canh gác, kiểm soát, cảnh báo và hướng dẫn giao thông.

Kịp thời rào chắn, phân luồng từ xa tại những vị trí nguy hiểm và kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua khi điều kiện không bảo đảm an toàn.

Đồng thời các đơn vị phải khơi thông cống, rãnh, dòng chảy, bảo đảm khả năng thoát nước, hạn chế ngập úng và ảnh hưởng đến công trình đường bộ.

Khi xảy ra ngập lụt, sạt lở, hư hỏng công trình hoặc ách tắc giao thông, các đơn vị phải khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc để xử lý, khắc phục.

Tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên các trục giao thông chính.

Đối với những vị trí xảy ra sự cố lớn hoặc có nguy cơ mất an toàn cao, các đơn vị phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan để tổ chức ứng cứu, khắc phục hậu quả, không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, bất cẩn.

Với các công trình đang thi công, Cục Đường bộ yêu cầu Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, các chủ đầu tư và đơn vị thi công rà soát ngay các biện pháp bảo đảm an toàn.