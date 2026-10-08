Ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở

Cảnh báo điểm sạt lở ở xã Phú Lộc. Ảnh: Hữu Phúc

Ứng phó theo từng tình huống cụ thể

Với nền đất đã bão hòa sau nhiều ngày mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá tại các khu vực miền núi và ven sông, suối nhỏ được cảnh báo ở mức cao. Đặc biệt tại các địa bàn A Lưới 1 - 5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô.

Ông Nguyễn Chạy, Trưởng thôn Bạch Mã, xã Phú Lộc, cho biết: “Là địa bàn có nhiều khu vực khe suối, ngầm tràn, điểm ngập sâu do mưa lũ, chúng tôi chủ động các phương án ứng phó. Thôn phối hợp lực lượng giăng dây, đặt biển cảnh báo ngay khi nước ngập để người dân cảnh giác khi di chuyển”.

Theo Trung tá Đoàn Minh Toàn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Lộc, trước mùa mưa bão, mỗi thôn được trang cấp 10 áo phao, 10 phao tròn, 2 phao bè cùng các vật dụng cần thiết như đèn pin, áo mưa… phục vụ lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ và tổ xung kích ứng phó thiên tai.

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, phương án ứng phó thiên tai được xây dựng theo từng tình huống cụ thể, gắn với phương châm “bốn tại chỗ”. Lực lượng công an, quân sự, dân quân cùng các lực lượng tại cơ sở được bố trí sẵn sàng; phương tiện cứu hộ, cứu nạn và các điều kiện phục vụ sơ tán người dân cũng được rà soát, chuẩn bị từ sớm.

Các phương tiện phục vụ công tác phòng chống bão lũ được trang cấp về các thôn. Ảnh: Hữu Phúc

Ông Nguyễn Văn Tánh, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết: “Xã đã xây dựng phương án sơ tán người dân, nhất là khu vực các hộ dân dưới chân đèo Phú Gia. Trường hợp xuất hiện sạt lở hoặc các tuyến đường không còn bảo đảm an toàn, việc cảnh báo, rào chắn và kiểm soát người, phương tiện sẽ được triển khai kịp thời”.

Các đơn vị, địa phương chủ động từ sớm; nắm chắc địa bàn, nhận diện các khu vực có nguy cơ và chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, phương án xử lý. Qua đó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại và không để bị động, bất ngờ khi tình huống thiên tai xảy ra.

“Không chỉ vùng núi, tinh thần này cũng được triển khai ở hạ du các con sông có nguy cơ ngập lụt nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài. Tại khu vực đô thị, những nơi có hệ thống thoát nước kém có thể xảy ra ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân”, Phó Trưởng ban Phòng thủ dân sự thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Cường nhấn mạnh.

Chủ động từ sớm

Trước tình hình mưa lớn trên diện rộng, công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó được thành phố triển khai từ sớm, với trọng tâm là theo dõi sát diễn biến thời tiết, lượng mưa, mực nước trên các sông và hồ chứa để chủ động phương án phù hợp.

Điểm ngập ở thôn Phước Tượng, xã Phú Lộc trong sáng 8/10. Ảnh: Hữu Phúc

Ngày 7/10, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh và Phó Trưởng Ban Phòng thủ dân sự thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Cường trực tiếp nắm tình hình và chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố - cơ quan tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố ứng phó với mưa lớn; trong đó, yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Nhiều văn bản cũng đã được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường liên tục ban hành để chỉ đạo, yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó. Qua đó, đặc biệt lưu ý với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện xây dựng kịch bản vận hành hồ ứng phó với mưa lớn; vận hành hồ chứa A Lưới, Alin3; hồ Hương Điền, hồ Tả Trạch và yêu cầu các địa phương rà soát phương án ứng phó mưa lớn.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố thông tin: Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn hiện vẫn bảo đảm an toàn. Mực nước hồ Tả Trạch lúc sáng 8/10 ở mức 32,63m (mực nước dâng bình thường là 45m); hồ Bình Điền ở mức 73,67m (mực nước dâng bình thường 85m); hồ Hương Điền ở mức 53,08m (mực nước dâng bình thường 58m).

Cùng với công tác chỉ đạo của thành phố, các địa phương được yêu cầu rà soát phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, xác định cụ thể lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần và địa điểm sơ tán. Hiện 40 xã, phường trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị vật tư, lương thực, thực phẩm phục vụ người dân trong trường hợp cần thiết trên tinh thần không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố theo dõi thông tin mưa lũ. Ảnh: Phong Anh

Theo kế hoạch, lượng hàng hóa được chuẩn bị gồm 10.000kg gạo, 10.000 thùng mì ăn liền, 5.000 lốc sữa tươi tiệt trùng loại 180ml và 100.000 chai nước uống đóng chai loại 500ml. Việc chủ động dự trữ nguồn hàng thiết yếu không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt khi xảy ra ngập lụt, chia cắt giao thông mà còn góp phần bảo đảm khả năng cứu trợ kịp thời, hạn chế tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm trong những tình huống thiên tai kéo dài.

“Mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn đến ngày 11/10, vì vậy, cùng với sự chủ động của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, ý thức phòng tránh của mỗi người dân vẫn là yếu tố quan trọng góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong đợt mưa lớn này”, Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố khẳng định.

Người nuôi cá lồng trên sông Bồ (đoạn qua xã Quảng Điền) chủ động bảo vệ tài sản trước mưa lớn. Ảnh: Tâm Anh

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố, từ sáng 8/10 đến sáng 10/10, trên địa bàn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24 - 48 giờ tới tại các xã vùng núi phía tây phổ biến 80-180mm, có nơi trên 250mm. Tại khu vực đồng bằng, trung du và ven biển phía bắc, lượng mưa phổ biến từ 100 - 220mm, có nơi trên 300mm. Các phường, xã phía nam được dự báo có lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 400mm. Từ sáng 10/10 đến ngày 11/10, TP. Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm. Từ ngày 12/10, mưa được dự báo có xu hướng giảm dần.