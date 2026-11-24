Ngày 24/11, Công ty thủy điện Sông Tranh đã có thông báo về việc vận hành hồ Sông Tranh 2 đảm bảo mực nước hồ không lớn hơn cao trình mực nước đón lũ thấp nhất. Theo thông tin từ đơn vị này, lúc 15h cùng ngày, mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 đạt 172,12m, lưu lượng nước về hồ 264m3/s, lưu lượng nước qua máy phát điện 202m3/s.

Công ty thủy điện Sông Tranh tổ chức vận hành hồ Sông Tranh 2 đảm bảo mực nước hồ không lớn hơn cao trình mực nước đón lũ thấp nhất thời đoạn từ ngày 22/11 đến 20/12 (+172m) vào lúc 7h ngày 25/11. Thời điểm vận hành dự kiến từ 19h30 ngày 24/11 với lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến từ 70m3/s-700m3/s tùy thuộc lưu lượng nước về hồ.

Thủy điện Đak Mi 4 vận hành xả tràn trong mùa lũ.

Trước đó, từ 6h ngày 24/11, Công ty Cổ phần thủy điện Đak Mi cũng đã thông báo vận hành hạ mực nước hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 về cao trình đón lũ thấp nhất (+255m) trước 18h ngày 25/11 với lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến từ 50m3/s-700m3/s.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ đêm 24/11 đến chiều tối 26/11, tại các xã, phường vùng đồng bằng ven biển, vùng núi phía đông bắc, vùng núi phía nam TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-200mm, có nơi trên 300mm; cần đề phòng cường suất mưa 100m/3h. Tại các xã, phường vùng núi tây bắc của thành phố có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Từ đêm 26/11 đến ngày 27/11, vùng đồng bằng và vùng núi phía nam TP Đà Nẵng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm. Tại các xã, phường vùng núi tây bắc của thành phố có mưa, có nơi mưa vừa với tổng lượng mưa phổ biến 5-15mm, có nơi trên 20mm.

Từ ngày 28-30/11, tình hình mưa lớn khả năng còn diễn biến phức tạp; cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị của thành phố; trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.