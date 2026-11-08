Ứng phó mưa lớn kéo dài, các hồ thủy lợi, thủy điện ở Huế đồng loạt xả tràn

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông trên cao hoạt động mạnh, từ chiều tối và đêm 8/11 đến ngày 12/11, trên địa bàn thành phố có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Dự kiến bắt đầu từ 15 - 17h ngày 8/11, hồ Tả Trạch bắt đầu điều tiết qua 1 cửa cống xả sâu với lưu lượng xả khoảng 110 - 150m³/s.

Tổng lượng mưa đợt này tính từ ngày 4/11 đến ngày 13/11 dự báo phổ biến trong khoảng 200 - 400mm, có nơi vượt trên 500mm. Hiện tượng mưa lớn kéo dài làm gia tăng nghiêm trọng nguy cơ ngập lụt tại các khu vực thấp trũng, đồng thời tiềm ẩn rủi ro lũ quét và sạt lở đất tại các vùng xung yếu.

Ngày 8/11, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Tả Trạch vừa có Thông báo về việc điều tiết nước hồ Tả Trạch về hạ du sông Hương. Căn cứ mực nước hồ lúc 6h cùng ngày, đạt cao trình +36,86m,để chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và ứng phó với diễn biến thời tiết bất lợi.

Theo đó, dự kiến bắt đầu từ 15 - 17h ngày 8/11, hồ Tả Trạch bắt đầu điều tiết. Quá trình vận hành điều tiết được thực hiện qua 1 cửa cống xả sâu với lưu lượng xả khoảng 110m³/s đến 150m³/s, kết hợp lưu lượng qua nhà máy thủy điện là 80m³/s. Tổng lưu lượng xả điều tiết về hạ du sông Hương dao động từ 190 - 230m³/s.

Thông báo điều tiết đã được gửi tới Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, các cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương hạ du như Kim Long, Phú Xuân, Hương An, Hòa Châu, Thuận Hoá, An Cựu, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng, Dương Nổ, Thuận An, Phú Bài, Hương Thủy, Thanh Thủy, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Hồ để chủ động phối hợp ứng phó.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, vừa yêu cầu vận hành điều tiết hồ thủy điện A Lưới và hồ thủy điện A Lin B1 thuộc cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1 nhằm sẵn sàng ứng phó với tình hình mưa lũ.

Ứng phó mưa lớn kéo dài, các hồ thủy lợi, thủy điện đồng loạt xả tràn.

Theo đó, đối với hồ thủy điện A Lưới do Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung quản lý, thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng xả qua tràn diễn ra từ 10 giờ ngày 9/11, với lưu lượng xả có thể đạt tối đa 900m³/s.

Trong khi đó, hồ thủy điện A Lin B1 do Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú quản lý sẽ bắt đầu tăng xả từ 8 giờ ngày 9/11, lưu lượng xả có thể đạt 500m³/s. Như vậy, trường hợp cả hai hồ thủy điện cùng vận hành ở mức lưu lượng tối đa theo yêu cầu, tổng lưu lượng nước xả qua tràn có thể lên tới 1.400m³/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các chủ hồ chứa phải nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tăng dần lưu lượng xả từ từ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xả đột biến nhằm tránh gây biến động dòng chảy đột ngột ở vùng hạ lưu.

Kế hoạch vận hành phải được khẩn trương thông báo rộng rãi đến người dân và chính quyền các địa phương xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để chủ động phương án phòng tránh, di dời tài sản và giảm thiểu thiệt hại.

Đồng thời, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường được đề nghị thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo và phân luồng giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết. Các đơn vị chủ đập thủy lợi, thủy điện tăng cường rà soát công trình, theo dõi chặt chẽ mực nước để bảo đảm an toàn cho cả công trình lẫn vùng hạ du.