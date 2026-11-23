Cống Tha La là công trình thủy lợi điều tiết lũ, bảo vệ sản xuất vùng Tứ giác Long Xuyên. (Ảnh MẠNH HÙNG)

Nguy cơ thiếu hụt nguồn nước

Theo dự báo, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 với xác suất rất cao ở mức 96%. Nhận định về lượng mưa trên lưu vực sông Cửu Long ở khu vực thượng lưu từ tháng 3 đến tháng 5/2027, tổng lượng mưa phổ biến thiếu hụt từ 15 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Khu vực trung lưu, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, phổ biến thấp hơn từ 10 đến 30%, riêng ở phía bắc khu vực xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; từ tháng 3 đến tháng 5, phổ biến thiếu hụt từ 15 đến 30%. Khu vực hạ lưu và Đồng bằng sông Cửu Long, từ tháng 11 đến tháng 12/2026, phổ biến thấp hơn từ 20 đến 40%, riêng ở phía nam khu vực xấp xỉ trung bình nhiều năm; tháng 1/2027 thấp hơn từ 30 đến 60%; từ tháng 3 đến tháng 5, phổ biến thiếu hụt 20 đến 50%.

Trong khi đó, từ tháng 11/2026 đến tháng 5/2027, dự báo tổng lượng dòng chảy sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức thấp hơn so với trung bình thời kỳ từ 09 đến 27%; dòng chảy sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức thấp hơn từ 10 đến 46%. Tổng lượng nước về vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại các trạm Tân Châu và Châu Đốc từ tháng 11/2026 đến 5/2027 khoảng 103 đến 133 tỷ m3, thấp hơn khoảng 20% so với trung bình thời kỳ. Từ tháng 1/2027 đến hết mùa cạn, lượng nước về vùng đồng bằng có xu hướng sụt giảm nhanh, tổng lượng nước trong các tháng cao điểm xâm nhập mặn từ tháng 2 đến tháng 5/2027 thấp hơn khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2015-2016.

Dự báo trong các tháng mùa cạn, trên vùng Đồng bằng sông Cửu Long xảy ra nắng nóng diện rộng, ít khả năng xảy ra mưa trái mùa. Ngoài ra, khu vực ven biển chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc gây nước dâng từ tháng 11/2026 đến tháng 2/2027. Vì vậy có nguy cơ cao xảy ra xâm nhập mặn sâu vào vùng nội đồng.

Không những vậy, mực nước tại các kênh nội đồng cũng có xu thế giảm nhanh, trong đó vùng ngọt, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 có khả năng ở mức thấp hơn trung bình thời kỳ từ 0,2 đến 0,5m; mực nước xuống thấp nhất trong tháng 2 đến tháng 3 ở mức từ 0,3 đến 0,6m. Riêng vùng núi cao, xa nguồn nước thuộc tỉnh An Giang, mực nước trên các kênh rạch, suối nhỏ xuống rất thấp ảnh hưởng lớn đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân trong vùng.

Tại vùng ngọt-lợ, từ tháng 1 đến tháng 2/2027 mực nước có xu thế giảm nhanh và xuống thấp nhất từ tháng 2 đến tháng 4, nhất là các kênh rạch nội đồng trong các hệ thống thủy lợi khép kín do đóng cống ngăn mặn. Ở vùng ngọt hóa U Minh Thượng, mực nước có nguy cơ xuống rất thấp từ -1,5 đến -0,5m do không có nguồn nước ngọt bổ sung. Đối với vùng lợ-mặn, từ tháng 1 đến tháng 4/2027 mực nước giảm nhanh ở mức thấp hơn trung bình thời kỳ và thấp hơn nhiều so với mùa khô năm 2026. Các kênh nội đồng ở cuối nguồn các hệ thống thủy lợi khép kín, khả năng bổ sung nước hạn chế, mực nước phổ biến thấp nhất từ -0,5 đến +0,5m. Riêng vùng ngọt hóa thuộc vùng U Minh Hạ, mực nước nguy cơ xuống rất thấp từ -1,5 đến -1m, khả năng không bảo đảm cho sản xuất và sinh hoạt.

Trong mùa cạn năm 2026-2027, khả năng xâm nhập mặn tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long ở mức rất gay gắt. Trong khi nguy cơ nắng nóng diện rộng, ít khả năng xảy ra mưa trái mùa khiến mặn xâm nhập sâu, khả năng tương đương mùa cạn năm 2019-2020.

Theo đó, sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, ranh mặn 4g/l có khả năng vào sâu cách cửa sông khoảng từ 90 đến 125km; sông Cửa Tiểu, ranh mặn lấn sâu từ 85 đến 90km; sông Cửa Đại, ranh mặn lấn sâu từ 70 đến 80km; sông Hàm Luông, ranh mặn lấn sâu từ 70 đến 85km; sông Cổ Chiên, ranh mặn lấn sâu từ 55 đến 65km; sông Hậu, ranh mặn lấn sâu từ 55 đến 65km và sông Cái Lớn từ 50 đến 60km. Một số thời điểm, xâm nhập mặn có khả năng tăng cao đột biến hơn so với mùa cạn năm 2019-2020.

Phân phối, khai thác, sử dụng nguồn nước hiệu quả

Công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé kiểm soát nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. (Ảnh MẠNH HÙNG)

Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn có thể xảy ra trên diện rộng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố Kịch bản nguồn nước trên lưu vực sông Cửu Long mùa cạn năm 2026-2027 để chủ động điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước, hạn chế thấp nhất tác động đến đời sống nhân dân và hoạt động phát triển kinh tế-xã hội trên lưu vực sông Cửu Long.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh giá khả năng bảo đảm cấp nước an toàn của các công trình cấp nước đô thị, nhất là các nhà máy khai thác trực tiếp nguồn nước mặt trên sông Tiền, sông Hậu và các khu vực chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn.

Đồng thời hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án cấp nước dự phòng, kết nối mạng cấp nước giữa các nhà máy và các vùng cấp nước; ưu tiên các khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt do hạn hán, xâm nhập mặn…

Đối với các địa phương chỉ đạo các nhà máy khai thác nước mặt tính toán cụ thể lượng nước dự trữ tại các hồ điều tiết, bể chứa, khả năng duy trì cấp nước ở các mức công suất khác nhau; xác định thời gian có thể duy trì cấp nước khi nguồn nước tại vị trí lấy nước không bảo đảm yêu cầu; xây dựng phương án lấy nước theo thời điểm độ mặn cho phép; phối hợp đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi để thống nhất lịch lấy nước, đóng mở cống và điều tiết nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt.

Mặt khác tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến mực nước, chất lượng nước dưới đất tại các khu vực khai thác tập trung, nhất là các khu vực có nguy cơ suy giảm mực nước, xâm nhập mặn; kịp thời điều chỉnh chế độ, lưu lượng khai thác nhằm bảo đảm an toàn nguồn nước và hạn chế tác động bất lợi đến các tầng chứa nước; các nhà máy có nguy cơ tạm dừng khai thác do xâm nhập mặn, mực nước suy giảm hoặc nguồn nước ô nhiễm, cần chủ động phương án bổ sung...

Để ứng phó với xâm nhập mặn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên lưu vực sông Cửu Long, nhất là địa phương có khu vực được cảnh báo nguy cơ thiếu nước cần chủ động tích trữ nước ngọt trong hệ thống kênh, rạch, hồ chứa, ao, đầm và các công trình trữ nước hiện có ngay từ đầu mùa cạn; điều tiết, phân phối nước hợp lý để duy trì khả năng cấp nước trong các tháng cao điểm.

Ở vùng ngọt-lợ, cần xây dựng phương án vận hành các công trình kiểm soát mặn, giữ ngọt theo diễn biến độ mặn và thủy triều; chủ động lấy nước ngọt vào hệ thống khi điều kiện cho phép; đồng thời tính toán khả năng duy trì cấp nước trong thời gian đóng cống ngăn mặn; tận dụng tối đa các thời điểm nguồn nước còn thuận lợi để tích trữ. Mặt khác, cần chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, hạn chế mở rộng diện tích cây trồng có nhu cầu sử dụng nước lớn tại các khu vực chưa bảo đảm nguồn nước tưới suốt mùa cạn.

Những vùng cù lao, vùng xa nguồn nước và các khu vực thường xuyên thiếu nước sinh hoạt cần rà soát số hộ dân có nguy cơ thiếu nước, khả năng cấp nước của các công trình hiện có và nhu cầu cấp nước tối thiểu; chủ động bố trí bồn, bể chứa nước, phương tiện vận chuyển nước và các điểm cấp nước tập trung; ưu tiên hỗ trợ các hộ dân chưa có khả năng tiếp cận hệ thống cấp nước tập trung, các cơ sở y tế, trường học và các khu vực có điều kiện cấp nước khó khăn.

Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi rà soát, đánh giá khả năng tích trữ, điều tiết nguồn nước của từng hệ thống công trình thủy lợi; xác định dung tích trữ nước và khả năng duy trì cấp nước trong các tháng cao điểm mùa cạn; chủ động xây dựng phương án điều tiết nước theo từng giai đoạn nhằm hạn chế nguy cơ thiếu nước vào cuối mùa cạn. Chỉ đạo rà soát các công trình điều tiết, trạm bơm, tuyến kênh và công trình kết nối hiện có để có phương án vận hành tăng cường, nạo vét cục bộ hoặc khắc phục các điểm tắc nghẽn dòng chảy, bảo đảm khả năng dẫn nước đến các khu vực có nguy cơ thiếu nước…