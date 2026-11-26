Nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Theo thông tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bắt đầu từ tháng 10-12/2026, El Nino duy trì ở cường độ rất mạnh, xác suất lên đến 98%. Từ tháng 1-3/2027, El Nino tiếp tục ở mức rất mạnh, có khả năng bắt đầu giảm cường độ so với quý IV năm 2026. Ngoài ra, Ðài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cũng đưa ra dự báo, nền nhiệt mùa khô năm nay có thể cao hơn trung bình từ 1-20C, có thời điểm vượt 20C. Nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ tại khu vực Ðông Nam Bộ ngay từ tháng 12/2026, sau đó mở rộng phạm vi trong tháng 2 và tháng 3/2027. Cao điểm được dự báo rơi vào khoảng tháng 4 đến giữa tháng 5/2027.

Trước tác động của El Nino trên địa bàn tỉnh, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên diện rộng bắt đầu từ đầu mùa khô 2026-2027 (tháng 11/2026) và có thể kéo dài đến khoảng tháng 5/2027 là rất cao. Từ đó, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm nguồn nước phục sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp cho người dân trên địa bàn tỉnh và cả tình trạng sụt lún đất, xâm nhập mặn, cháy rừng. Nhằm hạn chế thấp nhất tác động của El Nino đến đời sống và sản xuất của người dân, nhiều giải pháp, kịch bản ứng phó đã được xây dựng và triển khai.

Thời gian qua, hệ thống nước sạch được tỉnh đầu tư nhằm từng bước đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân. (Trong ảnh: Hệ thống nước tập trung xã Thanh Tùng được đầu tư hiện đại, giải quyết được cơ bản nhu cầu của người dân trong khu vực).

Với hơn 120 thành viên chính thức và gần 180 thành viên liên kết, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Long Giang, ấp Ðá Bạc A, có vùng sản xuất nguyên liệu lúa hơn 300 ha. Ðể chủ động giảm thiệt hại trước dự báo của El Nino, ông Phạm Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Long Giang, cho biết, ngay khi chính quyền địa phương thông báo lịch thời vụ, HTX tiến hành họp xã viên để chọn thời điểm xuống giống đồng loạt. Ðồng thời, chọn những giống ngắn ngày và các phương án trữ nước để tránh tình trạng thiếu nước vào cuối vụ.

Trước dự báo El Nino, xã Ðá Bạc là một trong những địa phương có nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và cháy rừng, xâm nhập mặn, sụt lún đất. Theo đồng chí Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ðá Bạc, xã đã xây dựng, cập nhật và triển khai các phương án ứng phó theo thực tế địa phương cũng như diễn biến của thời tiết. Ðặc biệt, trước dự báo El Nino, xã rà soát những khu vực có nguy cơ thiếu nước phục vụ sinh hoạt, tuyên truyền vận động người dân chủ động trữ nước phục vụ sản xuất, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, tổ chức sản xuất theo đúng khuyến cáo của ngành chức năng. Chủ động xây dựng các phương án ứng phó với nguy cơ sụt lún đất.

Ông Lê Công Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho biết: "Thời gian qua, tỉnh huy động nhiều nguồn lực đầu tư mới, nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tập trung. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, nhiều khu vực vẫn còn nguy cơ thiếu nước ngọt trong mùa khô, nhất là trước dự báo El Nino. Theo đó, các phương án mở rộng mạng lưới cấp nước, bổ sung giếng khoan, sử dụng phương tiện để vận chuyển nước, thiết lập điểm cấp nước tập trung được xây dựng nhằm chủ động triển khai theo từng tình huống, diễn biến thực tế của thời tiết và từng khu vực".

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Long Giang xuống giống theo lịch thời vụ nhằm giảm nguy cơ thiếu nước cuối vụ khi xảy ra El Nino.

Chủ động kế hoạch ứng phó

Ðể phòng ngừa từ sớm, bảo đảm cao nhất nước sinh hoạt cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về sản xuất, cháy rừng, sụt lún đất trước tác động của El Nino, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 635 về ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino giai đoạn 2026-2027 trên địa bàn tỉnh. Trong kế hoạch, tỉnh xây dựng cụ thể biện pháp ứng phó tương ứng với 3 cấp độ rủi ro từ thấp, trung đến cao dựa vào ranh giới độ mặn, chiều sâu xâm nhập mặn và mức độ thiếu hụt nguồn nước ngọt so với trung bình nhiều năm.

Theo đó, kế hoạch xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện. Trong đó, thường xuyên cập nhật diễn biến nguồn nước, mức độ xâm nhập mặn, xác định kịp thời các điểm xảy ra hoặc có nguy cơ thiếu nước; xây dựng, cập nhật bản đồ nguy cơ đến cấp xã, ấp. Kiểm kê chi tiết từng hộ dân có nguy cơ thiếu nước, năng lực bồn chứa, công suất các công trình cấp nước và phương tiện vận chuyển nước trên địa bàn; xác lập các điểm cấp nước dự phòng; ưu tiên bảo đảm nguồn nước cho hộ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng yếu thế.

Ngoài ra, rà soát chặt chẽ diện tích đã và chưa xuống giống; hướng dẫn nông dân thực hiện đúng lịch thời vụ, lựa chọn cơ cấu giống phù hợp; triển khai các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng. Kiểm tra, giám sát tình trạng cống, đập, kênh mương, hệ thống bờ bao và các công trình cấp nước; khắc phục, sửa chữa kịp thời các hư hỏng cấp bách; điều tiết, trữ nước hợp lý theo từng giai đoạn; theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước và các khu vực, tuyến đường có nguy cơ sụt lún đất cao để có giải pháp ứng phó kịp thời. Kiểm tra đầy đủ phương tiện, trang thiết bị; tổ chức lực lượng trực; bảo đảm nguồn nước và phương án ứng phó tại khu vực rừng U Minh Hạ và cụm đảo Hòn Khoai...

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực rừng U Minh Hạ được các chủ rừng chủ động triển khai.

Thời tiết, thiên tai luôn có những diễn biến và tác động khó lường. Do đó, việc chủ động triển khai các nhiệm vụ từ sớm, liên tục và hiệu quả là giải pháp hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai mà trước mắt là những tác động do ảnh hưởng của El Nino.

Trong Kế hoạch ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino giai đoạn 2026-2027, tỉnh xác định các khu vực trọng điểm để tập trung chỉ đạo, điều hành và ưu tiên phân bổ nguồn lực trong ứng phó. Cụ thể, các xã: Biển Bạch, Khánh Lâm, Khánh An, Nguyễn Phích là những địa bàn có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt. Vùng sản xuất lúa ngọt hoá phía Tây kênh Vĩnh Phong; vùng dọc tuyến Quốc lộ 1; vùng chuyển đổi sản xuất lúa - tôm ở cuối nguồn nước chưa có hệ thống đê bao khép kín, có nguy cơ nhiễm mặn cao. Tiểu vùng VI, VII thuộc khu vực Bắc Cà Mau là khu vực có nguy cơ sụt lún đất.