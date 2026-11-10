Ðừng lấy mạng xã hội làm nơi 'xét xử' người khác

Công an xã Tuy Đức xử lý trường hợp vi phạm trên không gian mạng. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Khi mâu thuẫn đời thường được đưa lên mạng

Tại xã Ninh Gia, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, bà L.T.T. (SN 1991), trú thôn Ninh Hòa, sử dụng Facebook đăng tải nội dung không có căn cứ, vu khống, xúc phạm bà P.T.T.H. (SN 1972). Bà T. còn nêu tên các cơ sở kinh doanh liên quan, gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động buôn bán của bà H. và chia sẻ bài viết lên nhóm cộng đồng. Qua làm việc với Công an xã, bà T. thừa nhận hành vi, tự giác xóa bài và nhận thức được hậu quả pháp lý.

Tại xã Cát Tiên, ông Đ.V.T. (SN 1993) nhiều lần quay video, phát trực tiếp trên Facebook với lời lẽ thô tục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà T.T.T.; đồng thời đăng tải hình ảnh cá nhân của người này khi chưa được đồng ý. Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã xác minh, làm việc; ông T. thừa nhận sai phạm và cam kết không tái phạm.

Đáng chú ý, mâu thuẫn trên mạng đôi khi không dừng ở những lời công kích mà còn dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật ngoài đời thực. Ngày 28/10, Tòa án nhân dân khu vực 10 - Lâm Đồng xét xử 7 bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng xuất phát từ mâu thuẫn trên Facebook. Cho rằng bị P.M.Q. nói xấu trên mạng, N.A.K. rủ nhóm bạn đi tìm Q. để giải quyết. Khi gặp nhau tại một nhà hàng trên đường Võ Văn Tần, phường Bình Thuận, K. mang theo dao găm, cùng một số người truy đuổi Q. Kết thúc phiên tòa, K. bị phạt 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm 3 tháng đến 2 năm tù.

Những vụ việc trên cho thấy, một mâu thuẫn cá nhân khi bị đưa lên mạng có thể nhanh chóng vượt khỏi phạm vi của những người trong cuộc. Người đăng tải có thể chỉ muốn giải tỏa bức xúc, đòi quyền lợi hoặc tìm kiếm sự ủng hộ, nhưng những lời quy kết, hình ảnh và thông tin riêng tư khi được lan truyền sẽ kéo theo sự phán xét của những người không trực tiếp biết sự việc. Thậm chí, những bất đồng trên mạng còn có thể bị đẩy thành xung đột ngoài đời thực.

Một bài viết có nhiều lượt chia sẻ không đồng nghĩa với nội dung trong đó là sự thật. Đám đông không có đầy đủ chứng cứ, bối cảnh để xác định đúng sai. Sự đồng tình trên mạng cũng không thể thay thế kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Trong khi đó, người bị đưa hình ảnh, thông tin cá nhân lên mạng có thể chịu tổn hại về danh dự, công việc và các mối quan hệ xã hội.

Quyền phản ánh không đồng nghĩa với quyền xâm phạm người khác

Ngày 24/10, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tuy Đức phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Thị Lan” đăng tải, chia sẻ bài viết liên quan đến hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh và chương trình giáo dục sức khỏe tại địa phương. Qua xác minh, cơ quan công an xác định nội dung sai sự thật, thiếu căn cứ, có lời lẽ xuyên tạc, kích động, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân liên quan.

Thượng tá Lê Thanh Xuân - Trưởng Công an xã Tuy Đức khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, nhất là khi phát sinh mâu thuẫn, bất đồng trong đời sống. Người dân không vì bức xúc cá nhân mà tùy tiện đăng tải hình ảnh, số điện thoại, địa chỉ, thông tin riêng tư của người khác hoặc đưa ra nhận xét, quy kết khi chưa có đủ căn cứ kiểm chứng.

Pháp luật đã có những quy định cụ thể nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và xử lý hành vi lợi dụng mạng xã hội xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo Nghị định 330/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 19/8/2026, hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người đó có thể bị phạt từ 15 - 25 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ, thu hồi dữ liệu đã công khai. Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cũng có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.