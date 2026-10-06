Ứng Hòa phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo đà phát triển kinh tế

Xã Ứng Hòa triển khai mô hình nuôi cua cà ra thương phẩm xuất khẩu nhằm khai thác hiệu quả diện tích vùng trũng. Ảnh: Phùng Lương

Tạo giá trị thực từ những nguồn lực sẵn có

Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu quản lý ngày càng cao sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Ứng Hòa không chỉ tập trung ổn định tổ chức mà từng bước chuyển sang cách điều hành theo mục tiêu, tiến độ và kết quả cụ thể. Đây là điểm đáng chú ý trong bức tranh kinh tế - xã hội 9 tháng qua của địa phương.

Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt khoảng 2.600 tỷ đồng, tăng 8%, cao hơn mức kế hoạch cả năm 7,7%. Trong đó, nông nghiệp đạt khoảng 1.045 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng đạt 707 tỷ đồng, tăng 15%; thương mại - dịch vụ đạt 848 tỷ đồng, tăng 9,3%. Cơ cấu tăng trưởng cho thấy động lực không chỉ đến từ nông nghiệp mà đang mở rộng sang xây dựng, sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Đáng chú ý, trong nông nghiệp, xã Ứng Hòa tiếp tục phát huy thế mạnh vùng sản xuất lớn. Vụ xuân gieo cấy 2.515ha, năng suất đạt 69,85 tạ/ha, sản lượng hơn 17.345 tấn. Cơ giới hóa làm đất đạt 99,8%, thu hoạch khoảng 91,2%; diện tích áp dụng phương pháp canh tác cải tiến SRI chiếm hơn 90%. Nuôi trồng thủy sản duy trì trên 2.400ha, một số mô hình nuôi cá đã bước đầu tham gia chuỗi liên kết tiêu thụ. Công nghiệp - xây dựng đang là khu vực tăng trưởng cao nhất, song những cụm công nghiệp đang hoàn thiện thủ tục chưa được tính trước vào giá trị sản xuất. Điều đó cho thấy yêu cầu quản lý ngày càng thực chất: Tiềm năng chỉ có ý nghĩa khi chuyển thành sản lượng, doanh thu và việc làm thực tế.

Năng suất lúa vụ xuân của xã Ứng Hòa đạt 69,85 tạ/ha, sản lượng hơn 17.345 tấn. Ảnh: Lê Quí

Cùng với tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt gần 200 tỷ đồng, bằng 175,2% dự toán năm. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 860 tỷ đồng, tương đương 99,14% kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng phục vụ 7 dự án đã thực hiện trên khoảng 267.000m², với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 246 tỷ đồng. Theo Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Ứng Hòa Hoàng Văn Diễn, đây là những nguồn lực quan trọng để tạo dư địa phát triển, nhưng hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng tiến độ công trình, chất lượng đầu tư và khả năng tạo giá trị cho địa phương. Vì vậy, nhiệm vụ những tháng cuối năm không chỉ là hoàn thành tỷ lệ giải ngân mà phải gắn giải ngân với khối lượng thực hiện, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

Bộ máy vận hành thông suốt, hướng về người dân

Nếu tăng trưởng kinh tế là thước đo về năng lực tạo ra nguồn lực thì hiệu quả vận hành bộ máy là nền tảng để nguồn lực ấy được chuyển hóa thành kết quả phát triển. Trong đó, xã đã sắp xếp 57 thôn xuống còn 16 thôn; 27 trường học được tổ chức lại thành 6 trường. Khối lượng công việc lớn trong quá trình chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra áp lực không nhỏ đối với đội ngũ cán bộ. Song, kết quả giải quyết nhiệm vụ cho thấy bộ máy từng bước đi vào nền nếp.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được xã Ứng Hòa coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời gian qua. Ảnh: Lê Quí

Đặc biệt, trong 9 tháng, xã Ứng Hòa đã hoàn thành 757/783 nhiệm vụ thành phố giao, đạt khoảng 96,7%; nhiệm vụ do UBND xã giao, đã hoàn thành 127/144 nhiệm vụ. Bộ phận một cửa tiếp nhận hơn 19.100 hồ sơ, giải quyết được gần 19.000 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 98,8%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 63,1%.

Những con số này có ý nghĩa hơn khi được đặt trong một cách làm mới: Phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và gắn trách nhiệm với sản phẩm cụ thể. Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Bình xác định, các nhiệm vụ phải được tổ chức thực hiện đến cùng, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và tiến độ phát triển của địa phương.

Tinh thần đó được thể hiện khá rõ qua mô hình “Chính quyền thân thiện” tại nhà văn hóa các thôn vào cuối tuần. Đến nay, mô hình đã hỗ trợ 1.355 người, tiếp nhận và giải quyết 439 hồ sơ. Mô hình đã đưa chính quyền đến gần người dân hơn.

Chuyển đổi số cũng đang được Ứng Hòa chuyển từ khẩu hiệu sang những việc cụ thể. Với 16 thôn triển khai “Thôn số”; thanh toán không dùng tiền mặt được mở rộng tại 7 chợ và 5 tuyến phố thương mại - dịch vụ; các sản phẩm địa phương được hỗ trợ quảng bá trên nền tảng số. Thông tin trên iHanoi cũng được xã đã xử lý 107/111 phản ánh hiện trường và 16/22 phản ánh hành chính.

Đồng chí Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9-2026. Ảnh: Lê Quí

Điểm quan trọng là xã đang hướng việc ứng dụng công nghệ vào giải quyết công việc thực tế. Cùng với đó, công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai được đẩy mạnh với hơn 60.000 thửa đất được làm sạch dữ liệu, hơn 72.000 liên kết dữ liệu không gian - thuộc tính và hơn 67.500 chủ sử dụng đất được xác minh.

Bên cạnh đó, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng được chính quyền địa phương quan tâm xử lý quyết liệt. Trong đó, trên địa bàn xã phát hiện 59 trường hợp vi phạm đất đai mới được xử lý dứt điểm; 242 công trình vi phạm trên đất đê, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi được tháo dỡ. Công tác thu gom rác thải sinh hoạt được duy trì hằng ngày. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm; địa phương tiếp tục duy trì không có hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt khoảng 7,3 triệu đồng/người/tháng.

Nhìn từ những kết quả trên, điều đáng ghi nhận ở xã Ứng Hòa trong 9 tháng không chỉ là số lượng nhiệm vụ hoàn thành, mà là khả năng huy động các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ và người dân cùng tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể của địa phương. Tuy nhiên, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2026 vẫn đặt ra nhiều yêu cầu, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc hơn nữa nhằm duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành giải ngân, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện dữ liệu đất đai, nâng chất lượng chuyển đổi số và thực hiện các chỉ tiêu xã hội còn lại. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai nhiệm vụ, tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại, phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ứng Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.