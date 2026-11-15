Ứng Hòa nỗ lực tìm lại danh tính các liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm, Ứng Hòa đã thực hiện 331 phần mộ tại 8 nghĩa trang, thu thập 308 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Ảnh: Lê Quí

Hoàn thành thu thập 308 mẫu sinh phẩm

Xã Ứng Hòa xếp thứ 2 toàn thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, xã Ứng Hòa đã khảo sát 9 nghĩa trang liệt sĩ, lựa chọn 8 nghĩa trang để tổ chức khai quật tổng số 331 phần mộ, đạt 100% kế hoạch. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 308 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm đã được thu thập, lập hồ sơ và bàn giao phục vụ giám định ADN theo quy định.

Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng, bởi việc khai quật, lấy mẫu mới chỉ là một bước trong quá trình xác định danh tính liệt sĩ. Muốn có kết quả chính xác, mỗi mẫu sinh phẩm phải được thu thập, bảo quản, lập hồ sơ và đối chiếu theo đúng quy trình. Chỉ một sai sót trong quá trình thực hiện cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả giám định, thậm chí làm mất đi cơ hội xác định danh tính người đã khuất. Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành đủ số lượng phần mộ mà còn phải bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ và tôn nghiêm trong từng khâu công việc.

Đánh giá quá trình triển khai, ông Phạm Văn Dũng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nội vụ - Tư pháp cho biết, công tác tham mưu, rà soát và phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn được xác định là khâu quan trọng. Đây là cơ sở kết nối hồ sơ người có công, thông tin liệt sĩ và thân nhân với quá trình xác minh, bổ sung dữ liệu còn thiếu. Thực tế, thông tin càng đầy đủ, thống nhất thì việc đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ càng thuận lợi. Vì vậy, bên cạnh tổ chức tìm kiếm, khai quật, địa phương chú trọng chuẩn hóa hồ sơ, dữ liệu, đồng thời huy động các gia đình, nhân chứng và những người am hiểu lịch sử địa phương tham gia cung cấp thông tin.

Xã Ứng Hòa huy động 53 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên tham gia Chiến dịch. Ảnh: Lê Quí

Một điểm đáng chú ý trong kết quả của Ứng Hòa là công tác chuẩn bị và tổ chức lực lượng được thực hiện tương đối đồng bộ. Xã huy động 53 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên tham gia; 100% lực lượng được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ trước khi thực hiện nhiệm vụ. Bảy lán trại được bố trí tại khu vực triển khai, cùng các điều kiện về chỉ huy, điều hành, y tế và hậu cần.

Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Quân sự xã, việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, duy trì phối hợp giữa các lực lượng là yếu tố quan trọng giúp quá trình khai quật, lấy mẫu diễn ra đúng quy trình. Cán bộ, chiến sĩ tham gia vừa phải nắm chắc chuyên môn, vừa phải giữ thái độ cẩn trọng, tôn trọng và thành kính đối với các phần mộ liệt sĩ.

Trong suốt quá trình thực hiện, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn, giữ gìn sự tôn nghiêm tại nghĩa trang được xã đặt lên hàng đầu. Sau khi hoàn thành, các khu vực khai quật được chỉnh trang. Đặc biệt, toàn bộ khối lượng công việc hoàn thành sớm 10 ngày so với kế hoạch. Với kết quả này, Ứng Hòa xếp thứ 2 toàn thành phố về thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026.

Mở hướng xác định danh tính liệt sĩ

Việc xã Ứng Hòa bàn giao 308 mẫu sinh phẩm cho cơ quan chức năng là kết quả bước đầu. Nhiệm vụ quan trọng hơn vẫn còn ở phía trước. Trong đó, làm thế nào để những mẫu sinh phẩm được giám định, đối chiếu với thông tin thân nhân, qua đó xác định chính xác danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Bình, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Do đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn theo dõi kết quả giám định ADN đối với 308 mẫu sinh phẩm đã bàn giao. “Đây là khâu cần được theo sát để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm thông tin được tiếp nhận, đối chiếu và xác minh đầy đủ”, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Bình nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Bình tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia chiến dịch. Ảnh: Lê Quí

Cùng với đó, Công an xã chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ - Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, xác minh, làm sạch dữ liệu về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, cập nhật thông tin phục vụ đối sánh ADN. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục bổ sung hồ sơ, dữ liệu về mộ liệt sĩ; phối hợp với các thôn, gia đình và nhân chứng để thu thập, số hóa, chuẩn hóa thông tin.

Lãnh đạo xã Ứng Hòa cũng yêu cầu các lực lượng chú trọng hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại. Chính quyền cơ sở cần chủ động hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để thân nhân thực hiện các thủ tục cần thiết. Bởi nếu thiếu sự phối hợp từ gia đình, việc đối chiếu ADN và xác định danh tính sẽ khó đạt kết quả như mong muốn.

Nhìn từ thực tế triển khai tại Ứng Hòa, hiệu quả của chiến dịch không chỉ được đo bằng số mẫu sinh phẩm đã bàn giao. Điều quan trọng là các khâu tiếp theo phải được thực hiện liên tục, có sự phối hợp chặt chẽ và có kết quả cụ thể. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi mẫu ADN được đối chiếu thành công đều có thể giúp một gia đình khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài nhiều năm.

Với kết quả đã đạt được trong Chiến dịch 500 ngày đêm, xã Ứng Hòa có 1 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về thành tích trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, UBND xã cũng khen thưởng 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm và thực hiện giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Bình đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các thôn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Với 308 mẫu sinh phẩm đã được bàn giao, chặng đường tiếp theo đòi hỏi sự kiên trì và trách nhiệm không kém giai đoạn khai quật. Bởi tri ân những người đã hy sinh không chỉ nằm ở sự ghi nhận công lao, mà còn ở hành động cụ thể để đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi, quê hương và gia đình.