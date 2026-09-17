Ứng Hòa lấy mẫu 220 phần mộ liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Lãnh đạo xã Ứng Hòa dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Lâm. Ảnh: Lê Quí

Quán triệt nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Vượng yêu cầu các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn; thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ từng công đoạn khai quật, thu thập, bảo quản và niêm phong mẫu. Quá trình thực hiện phải bảo đảm an toàn, phối hợp chặt chẽ và giữ gìn sự tôn nghiêm đối với phần mộ, hài cốt liệt sĩ.

Đại diện tổ công tác lấy mẫu, cán bộ Trạm Y tế xã Trần Tiến Dũng cam kết thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình lấy mẫu.

Ngay sau lễ tưởng niệm, tổ công tác triển khai lấy mẫu tại các phần mộ theo kế hoạch. Các công đoạn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm yêu cầu chuyên môn và sự tôn nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ.

Ngay sau lễ tưởng niệm, tổ công tác thực hiện các bước lấy mẫu tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Lê Quí

Cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sĩ Trung Tú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ứng Hòa Đặng Thị Tươi dự lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai lấy mẫu hài cốt tại 15 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính để phục vụ giám định ADN.

Theo UBND xã Ứng Hòa, tính đến ngày 17-9, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại 5 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 220 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là một trong những nhiệm vụ được triển khai trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Việc lấy mẫu là cơ sở phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân và gia đình. Qua đó, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương sau nhiều năm chưa được xác định danh tính, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.