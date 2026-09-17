Ứng Hòa khám sức khỏe miễn phí cho gần 26.000 người dân

Cán bộ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra chỉ số sức khỏe cho người cao tuổi. Ảnh: Phùng Lương

Theo kế hoạch, toàn xã có gần 26.000 người dân thuộc nhóm 1 và nhóm 5 được khám sức khỏe, gồm: Người dân có thời gian thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn xã, trong đó có người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và các nhóm yếu thế; lao động tự do và trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi không học tại các cơ sở giáo dục. Mỗi người thuộc diện được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm.

Xã Ứng Hòa phấn đấu 100% người dân thuộc hai nhóm này được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Đợt khám diễn ra từ ngày 21-9 đến 6-10 tại các điểm khám trên địa bàn 16 thôn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi những nội dung liên quan đến việc rà soát, lập danh sách đối tượng, bố trí điểm khám, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, vật tư và thông tin lịch khám đến người dân. Trong đó, việc rà soát đầy đủ, chính xác đối tượng được xác định là khâu quan trọng để bảo đảm không bỏ sót người thuộc diện được khám.

Trạm Y tế xã được giao làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, chốt danh sách, phân nhóm đối tượng và công khai lịch khám tại các thôn. Bệnh viện Đa khoa Vân Đình phối hợp thành lập các tổ khám lưu động, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, vật tư và thực hiện các nội dung chuyên môn tại các điểm khám.

Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí nhằm giúp người dân chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và một số bệnh lý, từ đó có hướng tư vấn, theo dõi và điều trị phù hợp...