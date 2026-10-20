Ứng Hòa định hướng phát triển không gian thành 6 khu vực

Sơ đồ định hướng quy hoạch xã Ứng Hòa.

Tổ chức không gian theo lợi thế từng khu vực

Ngày 20-10, UBND xã Ứng Hòa tổ chức hội nghị nghe báo cáo công tác triển khai lập Quy hoạch chung xã. Tại hội nghị, đơn vị tư vấn báo cáo kết quả rà soát hiện trạng, đề xuất định hướng tổ chức không gian, sử dụng đất và phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn.

Theo nghiên cứu bước đầu, xã Ứng Hòa định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột: Nông nghiệp giá trị cao gắn với đa dạng hóa kinh tế; đô thị, dịch vụ gắn với kết nối giao thông; sinh thái, văn hóa gắn với xây dựng nông thôn bền vững và phát triển du lịch trải nghiệm. Đây là hướng tiếp cận nhằm phát huy tiềm năng địa phương, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam Thủ đô.

Trên cơ sở rà soát hiện trạng dân cư, đất đai, giao thông, công trình công cộng và các lợi thế về nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cảnh quan sông nước, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, đơn vị tư vấn đề xuất tổ chức không gian thành 6 khu vực với chức năng chủ đạo riêng.

Cụ thể, khu vực trung tâm nghiên cứu bố trí cảng hàng không và các chức năng liên quan theo quy hoạch chuyên ngành, đồng thời dành quỹ đất dự trữ phát triển theo từng giai đoạn. Việc tổ chức không gian tại đây phải bảo đảm phù hợp các yêu cầu về an toàn hàng không, quốc phòng, môi trường và quy hoạch có liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phùng Lương

Khu vực phía Bắc – Đông Bắc định hướng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics và các dịch vụ hỗ trợ sân bay; nghiên cứu bố trí khu ở tập trung gắn với giao thông công cộng theo mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD).

Khu vực phía Bắc – Tây Bắc được nghiên cứu hình thành trung tâm hành chính mới của xã kết hợp các công trình văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, thương mại dân sinh, cây xanh và quảng trường. Trong khi đó, khu vực phía Nam ưu tiên phát triển sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm nông nghiệp gắn với hồ điều hòa, cây xanh và mặt nước, bảo đảm không gian cảnh quan và mật độ xây dựng phù hợp.

Khu vực phía Tây định hướng kết nối cụm công nghiệp, làng nghề với du lịch văn hóa; chú trọng chỉnh trang hạ tầng, phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá sản phẩm địa phương và kiểm soát tác động môi trường từ hoạt động sản xuất.

Các khu vực còn lại tiếp tục phát huy chức năng nông nghiệp, nông thôn và sinh thái; bảo tồn vùng sản xuất, cấu trúc làng xóm, phát triển kinh tế nông thôn đa giá trị, hạn chế đô thị hóa tự phát.

Theo Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Bình, việc phân chia không gian theo chức năng được kỳ vọng tạo cơ sở để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng cường kết nối giữa các khu vực, đồng thời tránh phát triển dàn trải, thiếu đồng bộ.

Hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm phát triển bền vững

Về cơ cấu sử dụng đất, phương án bước đầu đề xuất khoảng 599ha đất phát triển đô thị, 5.581ha đất nông thôn và 598ha đất giao thông. Trong khu vực nông thôn, đồ án nghiên cứu bố trí quỹ đất cho điểm dân cư, công trình công cộng, trường học, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và du lịch.

Đáng chú ý, tổ chức không gian phát triển phải gắn với hệ thống giao thông đồng bộ. Đồ án nghiên cứu hoàn thiện các trục kết nối Bắc – Nam, Đông – Tây, tăng cường liên kết giữa các khu vực trong xã với mạng lưới giao thông liên xã, liên thôn và các tuyến đối ngoại. Các tuyến đường tỉnh 426, 428 và trục phía Nam được xem xét trong tổng thể kết nối; hướng tiếp cận khu vực sân bay và kết nối liên vùng tiếp tục được rà soát để bảo đảm phù hợp với quy hoạch chuyên ngành.

Định hướng quy hoạch khu vực trung tâm là cảng hàng không.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, phương án thoát nước mặt được nghiên cứu theo hai lưu vực. Một lưu vực thoát qua kênh Ngoại Độ, kênh Xuân Quang ra sông Đáy; lưu vực còn lại thoát ra sông Nhuệ qua hệ thống kênh A2-10. Các giải pháp cấp nước, cấp điện, viễn thông, thu gom và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn cũng được xem xét nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, góp ý về những nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện trong quá trình lập đồ án. Sau khi được hoàn thiện và phê duyệt theo quy định, Quy hoạch chung xã Ứng Hòa sẽ là cơ sở quản lý không gian, sử dụng đất, đầu tư hạ tầng và triển khai các nhiệm vụ phát triển địa phương.

Vấn đề đặt ra là quy hoạch không chỉ xác lập các khu vực chức năng trên bản đồ, mà phải bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện, hài hòa lợi ích của người dân và yêu cầu bảo vệ môi trường. Phát triển đô thị, dịch vụ cần đi đôi với gìn giữ đất sản xuất, cảnh quan và bản sắc làng quê; đầu tư hạ tầng phải gắn với khả năng đáp ứng nhu cầu dân sinh. Đây là những yếu tố quan trọng để Ứng Hòa khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển lâu dài và bền vững.