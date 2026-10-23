Ủng hộ hơn 220 triệu đồng cho học sinh lớp 1 bị tai nạn giao thông

Ban Giám hiệu nhà trường, Ban đại diện Cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1 trao số tiền 225 triệu đồng cho gia đình cháu Lộc Gia Khánh.

Trước đó, cháu Lộc Gia Khánh (học sinh lớp 1A1, Trường Tiểu học Ninh Khánh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) được đưa đến bệnh viện cấp cứu do bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện cháu Khánh đang được điều trị, cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Trước sự việc trên, phát huy truyền thống "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", Ban Giám hiệu nhà trường cùng Ban đại diện Cha mẹ học sinh của Trường Tiểu học Ninh Khánh đã phát động phong trào ủng hộ, chung tay giúp đỡ gia đình cháu Lộc Gia Khánh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ngày 23/10, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban đại diện Cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1 của Trường Tiểu học Ninh Khánh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, đồng thời trao số tiền 225 triệu đồng cho gia đình cháu Lộc Gia Khánh.

Đây là tấm lòng, sự sẻ chia kịp thời của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh và toàn thể học sinh nhà trường, nhằm tiếp thêm nghị lực để cháu Lộc Gia Khánh sớm hồi phục sức khỏe và trở lại trường học.