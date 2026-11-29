Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng đường sắt tốc độ cao
Đường sắt tốc độ cao không chỉ tạo bước ngoặt cho hạ tầng giao thông mà còn đặt ra phép thử lớn về năng lực công nghệ đối với các doanh nghiệp xây dựng trong nước. Trước những tiêu chuẩn kỹ thuật đặc biệt khắt khe, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng trở thành trợ thủ đắc lực, đồng hành cùng doanh nghiệp xuyên suốt từ khâu khảo sát, thiết kế đến thi công và vận hành công trình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ung-dung-tri-tue-nhan-tao-trong-xay-dung-duong-sat-toc-do-cao-246261129210610231.htm