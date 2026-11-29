Các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống điện toán đám mây của Không quân Mỹ, Bộ Lao động và Lương hưu Vương quốc Anh và hãng thông tấn AFP của Pháp liên tiếp được công bố, làm gia tăng lo ngại về an ninh và khả năng bảo vệ hạ tầng số.