Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý giáo dục ở cơ sở

Quang cảnh chương trình tập huấn - Ảnh: T.L

Thông qua sự trình bày, hướng dẫn của các giảng viên đến từ Viện Chiến lược và chính sách giáo dục và chuyên gia lĩnh vực công nghệ, các học viên được trang bị kiến thức về nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI); kỹ năng khai thác và sử dụng các công cụ AI phù hợp, an toàn, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn thực hành ứng dụng AI nhằm hỗ trợ giảm tải công việc hành chính; tổng hợp, phân tích thông tin và hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản lý giáo dục tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các cán bộ quản lý giáo dục còn được chuyên gia hướng dẫn nhận diện những hạn chế, rủi ro, các yêu cầu về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và những vấn đề cần lưu ý khi ứng dụng AI trong công tác quản lý, điều hành và triển khai hoạt động giáo dục.

Học viên tham gia chương trình tập huấn - Ảnh: T.L

Phát biểu tại chương trình tập huấn, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, công tác quản lý nhà nước về giáo dục của các xã, phường, đặc khu hiện nay hết sức khó khăn, khối lượng công việc lớn, không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của các cán bộ quản lý mà quan trọng hơn, đó là phải làm chủ công nghệ.

Do đó, nội dung tập huấn hết sức thiết thực, là hành động cụ thể để tháo gỡ trực tiếp áp lực công việc, xử lý các "điểm nghẽn" về dữ liệu và văn bản hành chính cho cán bộ cơ sở bằng giải pháp công nghệ AI.

Sau chương trình tập huấn trực tiếp này, các học viên sẽ tiếp tục được hướng dẫn trực tuyến và thực hành nhằm bảo đảm lĩnh hội và ứng dụng hiệu quả kiến thức về ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn công việc.