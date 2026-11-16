Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

Nhà trường có 3.795 học sinh thuộc hai cấp học. Với yêu cầu giáo dục, rèn luyện khác nhau ở từng lứa tuổi, Chi bộ xác định nội dung học tập theo Bác phải phù hợp từng đối tượng. Từ tháng 1/2026, Chi bộ triển khai mô hình “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động giáo dục của nhà trường”.

Học và thực hành theo Bác, nhiều phong trào thi đua được Chi bộ, Nhà trường phát động, thu hút đông đảo giáo viên, học sinh tham gia.

Theo đó, cán bộ, giáo viên sử dụng AI hỗ trợ xây dựng câu hỏi, tình huống tương tác và nội dung học tập trên nền tảng số. Quá trình học tập, cán bộ, giáo viên tự đánh giá nhận thức, liên hệ với nhiệm vụ và lựa chọn cách ứng xử trong công việc, học tập, sinh hoạt. Mô hình được triển khai trước trong Chi bộ với 10 phiên bản học tập, thu hút 89/89 (100%) đảng viên tham gia. Sau mỗi lần học, kết quả, nội dung còn hạn chế và phản hồi được tổng hợp, trao đổi trong sinh hoạt chi bộ. Đảng viên liên hệ với nhiệm vụ để tự soi, tự sửa; Chi ủy điều chỉnh nội dung cho những phiên tiếp theo.

Từ Chi bộ, nhà trường mở rộng 8 phiên bản tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Nội dung gắn với từng vị trí việc làm, chú trọng đổi mới điều hành, tự học, chia sẻ học liệu, bảo đảm chính xác hồ sơ, thực hành tiết kiệm. Sau 2 đợt tập huấn ứng dụng AI, 128 giáo viên tham gia xây dựng 209 sản phẩm, học liệu số, bổ sung nguồn học liệu dùng chung trong nhà trường.

Nhà trường xây dựng 6 phiên bản dành cho học sinh hai cấp và phụ huynh, triển khai tới 3.795 học sinh, hơn 3.700 cha mẹ học sinh. Các tình huống hướng học sinh tiểu học tới trung thực, tự giác, tiết kiệm, giúp đỡ bạn bè; học sinh trung học cơ sở chú trọng trách nhiệm, ứng xử văn minh, sử dụng mạng xã hội an toàn; phụ huynh được định hướng làm gương, đồng hành cùng con.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Chi bộ, nhà trường chú trọng gắn nội dung học tập với công việc, giúp mỗi cá nhân tự soi, tự sửa, nâng cao trách nhiệm. Hiệu quả mô hình cần thể hiện qua những việc làm thiết thực, sản phẩm cụ thể”. Với kết quả bước đầu, Chi bộ được Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh giới thiệu tham gia Chương trình Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh toàn quốc năm 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới.