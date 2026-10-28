Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuẩn hồ sơ xin việc, tăng cơ hội việc làm cho sinh viên

Sáng 28/10, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi thành phố Bắc Ninh phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh tổ chức tập huấn kỹ năng phỏng vấn, viết CV và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cá nhân hóa CV ứng tuyển năm 2026.

Ông Nguyễn Hoàng Thiện chia sẻ với sinh viên về kỹ năng ứng dụng AI tạo CV.

Chương trình thu hút hơn 300 sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh tham gia. Tại đây, các em được được chia sẻ kiến thức, kỹ năng qua 2 chuyên đề gồm: Ứng dụng AI trong cá nhân hóa CV ứng tuyển và Thực hành kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng tại doanh nghiệp do ông Nguyễn Hoàng Thiện, CEO Hệ sinh thái “Hướng nghiệp 360” và Thạc sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia Hướng nghiệp và Khởi nghiệp Thành đoàn Hà Nội trực tiếp hướng dẫn.

Thạc sĩ Lê Anh Tuấn trao đổi trực tiếp với sinh viên về kỹ năng xin việc.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, cùng với sự phát triển nhanh của công nghệ và AI, việc chủ động cập nhật công cụ mới được xem là một trong những yêu cầu cần thiết đối với người trẻ. Đưa AI vào nội dung tập huấn giúp sinh viên bước đầu tiếp cận một phương thức mới trong quá trình chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển.

Thay vì chỉ sử dụng một mẫu chung cho nhiều vị trí việc làm, sinh viên được tiếp cận cách khai thác, thiết kế, điều chỉnh để nội dung hồ sơ thể hiện được điểm mạnh, năng lực cá nhân rõ ràng, cụ thể, phù hợp yêu cầu cụ thể của từng vị trí tuyển dụng, sát với nhu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình cũng hướng tới, giúp sinh viên nhận diện rõ hơn năng lực, nghề nghiệp của bản thân, nâng cao sự tự tin khi tham gia tuyển dụng. Thông qua những nội dung thực hành và chia sẻ từ các chuyên gia, sinh viên có thêm hành trang, tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp.

Các sinh viên hào hứng tham gia chương trình tập huấn.

Theo Ban tổ chức, chương trình hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa yêu cầu về kỹ năng của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng với khả năng đáp ứng của sinh viên. Trong bối cảnh AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình tuyển dụng, việc trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng công nghệ một cách chủ động, có mục đích giúp người trẻ nâng cao khả năng cạnh tranh và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.