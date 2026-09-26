Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ cộng đồng

Thành viên đội Aiconomics trình bày dự án tại cuộc thi. Ảnh: H.V

Nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh

Đoạt giải Nhất cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2026” do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) tổ chức, dự án DocuMind của nhóm Clario gồm 5 thành viên đã nghiên cứu nền tảng trợ lý ảo, hỗ trợ chuyển đổi hội thoại y tế thành bệnh án điện tử và gợi ý phác đồ điều trị, giúp bác sĩ nâng cao hiệu quả khám và chữa bệnh.

Đoàn Cao Cường (năm 4, ngành Công nghệ thông tin), trưởng nhóm nghiên cứu cho hay, DocuMind được phát triển từ vấn đề thực tế trong quá trình khám chữa bệnh, bác sĩ phải dành nhiều thời gian ghi chép, hoàn thiện hồ sơ và xử lý, trao đổi thông tin với bệnh nhân. Từ đó, nhóm xây dựng một trợ lý ảo ứng dụng AI để hỗ trợ bác sĩ ghi âm cuộc hội thoại, tự động chuyển thành văn bản, phân tích ghi chú và gợi ý mã phác đồ điều trị, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử. Đến nay, nhóm đã xây dựng dự án ở sản phẩm dạng MVP, phiên bản sản phẩm khả dụng tối thiểu để kiểm chứng giải pháp và tiếp tục hoàn thiện.

Nguyễn Đắc Minh Nhật (năm 4, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô), thành viên nhóm cho biết, qua quá trình phát triển, dự án thử nghiệm tại Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng và Trung tâm phục hồi chức năng HandsViet đã nhận về những phản hồi tích cực. Nhờ đó, nhóm có cơ sở tối ưu hóa mô hình để đánh giá tính khả thi và mức độ phù hợp các yếu tố như: Thời gian giảm tải nhập liệu; độ chính xác của bệnh án; mức độ hài lòng của bác sĩ khi sử dụng…

Tương lai, nhóm kỳ vọng phát triển ứng dụng thành mô hình dịch vụ có thể triển khai thử nghiệm rộng rãi. Từ đó, nhóm sẽ đo lường hiệu quả và tiếp tục cải thiện sản phẩm dựa trên phản hồi thực tế. Về dài hạn, nhóm hướng đến xây dựng DocuMind trở thành nền tảng trợ lý AI chuyên biệt cho ngành y tế Việt Nam, có khả năng tích hợp sâu với các hệ thống quản lý bệnh viện và bệnh án điện tử. Kỳ vọng hơn, nhóm sẽ mở rộng hệ thống sang các thị trường Đông Nam Á và phát triển thêm khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ cùng các tính năng phân tích dữ liệu y tế.

Trực tiếp hướng dẫn nhóm nghiên cứu, TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ, nguyên Phó trưởng khoa phụ trách, Khoa Công nghệ số, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đánh giá cao việc nhóm chủ động đi thực địa, phối hợp triển khai thử nghiệm thực tế tại các cơ sở y tế uy tín nhằm cải thiện và tối ưu hóa mô hình. Đồng thời thể hiện tư duy tiếp cận công nghệ chín chắn, tôn trọng y đức và an toàn người bệnh. TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ mong ứng dụng sẽ hoàn thiện thành công và trở thành một bản MVP hoàn chỉnh, sẵn sàng thương mại hóa trên thị trường.

Thành viên đội Clario nghiên cứu nền tảng ứng dụng AI nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Ảnh: H.V

Kết nối dữ liệu thông minh

Cùng mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, dự án “Bana Smartlink” của đội Aiconomics nghiên cứu nền tảng AI kết nối dữ liệu thôn, xã thông minh và đoạt giải Nhất cuộc thi AI trong Kinh tế - DUETech AI Contest 2026 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bà Nà và UBND xã Bà Nà phối hợp Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) tổ chức.

Đội trưởng đội Aiconomics Phạm Yến Nhi (năm 4, ngành Kinh doanh quốc tế) cho hay, BaNa SmartLink là nền tảng không chỉ đơn thuần chuyển quy trình báo cáo từ giấy tờ sang môi trường số, mà hướng tới kết nối dữ liệu theo một quy trình thống nhất từ thôn lên xã và từ xã đến người dân. Đặc biệt, ứng dụng AI được tích hợp để hỗ trợ người dùng khai thác dữ liệu, xử lý và tổng hợp thông tin, từ đó cung cấp những phản hồi cần thiết nhanh chóng, thuận tiện và phù hợp nhu cầu.

Phan Hoàng Quân, thành viên đội, mô tả dự án thiết kế cho cán bộ thôn, cán bộ xã và người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số và từng bước xây dựng mô hình thôn, xã thông minh, phù hợp xu hướng phát triển chính quyền số và xã hội số. Dự án đã bàn giao cho địa phương để tham khảo, nghiên cứu khả năng triển khai, hướng tới xây dựng một mô hình quản lý và kết nối dữ liệu thôn, xã thông minh trong tương lai.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bà Nà Bùi Nam Dũng nhận định, dự án mang tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao. Dự án có tiềm năng hỗ trợ cán bộ thôn, xã giảm bớt các công đoạn xử lý thủ công, nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu và thuận tiện hơn trong việc theo dõi, tổng hợp báo cáo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, giúp quá trình quản lý và trao đổi thông tin giữa thôn, xã và người dân.

Trong khi đó, nhóm 2 sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng) đã xây dựng dự án “Trang web Trà Linh - Đại ngàn Ngọc Linh” với mong muốn lan tỏa vẻ đẹp và giá trị vùng đất Trà Linh.

Trần Thị Hạnh Nguyên, trưởng nhóm nghiên cứu bày tỏ, trang web là tấm bản đồ du lịch thông minh được nhóm thiết kế bảo đảm thao tác dễ dàng và nhanh chóng. Thay vì phải tìm kiếm địa điểm du lịch, du khách chỉ cần sử dụng trang web để khám phá các danh lam thắng cảnh hay vùng trồng sâm Ngọc Linh với hình ảnh và thông tin rõ ràng. Song song, trang web mang đến những lời khuyên, mẹo hữu ích khi đi du lịch tại xã Trà Linh.

“Nhóm mong rằng, trang web sẽ trở thành cầu nối giữa vùng đất Trà Linh và người dân trong nước lẫn quốc tế. Đến nay, dự án đã được chuyển giao cho xã Trà Linh áp dụng thực tế, nhóm cảm thấy tự hào khi góp sức nhỏ cho cộng đồng. Và có thể lan tỏa được những nét văn hóa độc đáo, sáng tạo và sức sống đẹp đẽ của con người, phong cảnh Trà Linh đến du khách gần xa”, Hạnh Nguyên nói.