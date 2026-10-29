Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển nuôi tôm nước lợ bền vững

Các đại biểu tìm hiểu công nghệ nuôi tôm nước lợ tại diễn đàn. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại diễn đàn, các cơ quan quản lý, nhà khoa học, hợp tác xã thông tin về hiện trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ nuôi tôm nước lợ tại Đồng bằng sông Cửu Long. Một số kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới phục vụ phát triển nuôi tôm; thực trạng và giải pháp phát triển nghề nuôi tôm nước lợ tại Cần Thơ…

Đồng bằng sông Cửu Long từ lâu đã khẳng định vị thế "thủ phủ tôm" của cả nước, giữ vai trò then chốt trong nền kinh tế thủy sản và đóng góp quan trọng vào tổng giá trị xuất khẩu nông sản Việt Nam.

Năm 2025, toàn vùng ghi nhận diện tích nuôi đạt 704,4 nghìn ha (chiếm 93,2% cả nước) với sản lượng hơn 1,2 triệu tấn. Bước sang 9 tháng đầu năm 2026, con số này tiếp tục duy trì ở mức cao khi chiếm tới 94,3% diện tích và 87,1% tổng sản lượng tôm nước lợ toàn quốc.

Sự thành công của ngành tôm Đồng bằng sông Cửu Long đến từ việc linh hoạt đa dạng hóa các phương thức nuôi phù hợp với đặc điểm sinh thái từng địa phương. Từ mô hình tôm-lúa, tôm-rừng bền vững tại Cà Mau đến các vùng nuôi thâm canh, siêu thâm canh công nghệ cao tại Cần Thơ, Vĩnh Long, sản phẩm tôm Việt Nam đã chinh phục được hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường khắt khe như Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: THANH TÂM)

Tuy nhiên, ngành tôm miền tây vẫn đang phải đối mặt với nhiều điểm nghẽn lớn. Tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn cùng các dịch bệnh nguy hiểm như đốm trắng, hoại tử gan tụy đang đe dọa trực tiếp đến năng suất.

Bên cạnh đó, giá thành sản xuất cao do phụ thuộc nguồn tôm bố mẹ và nguyên liệu thức ăn nhập khẩu, kết hợp với hạ tầng vùng nuôi chưa đồng bộ và yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc từ thị trường quốc tế đang tạo ra sức ép không nhỏ.

Đứng trước bức tranh nhiều thách thức, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chính là chìa khóa bắt buộc để ngành tôm Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá. Việc đầu tư nghiên cứu con giống chất lượng cao, tối ưu hóa quy trình nuôi, áp dụng công nghệ tuần hoàn nước (RAS) cùng hệ thống giám sát cảnh báo sớm sẽ giúp giảm chi phí, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững cho thương hiệu tôm Việt trên trường quốc tế.