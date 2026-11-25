Trong nhiều năm, điện toán lượng tử thường được nhắc đến với những kỳ vọng lớn, như mô phỏng hành vi của các phân tử để hỗ trợ phát triển thuốc mới, tối ưu hóa chuỗi cung ứng hay xây dựng lịch trình hàng không phức tạp. Tuy nhiên, phần lớn những ứng dụng này vẫn cần thêm nhiều năm, thậm chí hàng chục năm, trước khi có thể triển khai rộng rãi.

Tuy nhiên, điện toán lượng tử đang được tiếp cận theo hướng gắn với các nhu cầu cụ thể của ngành năng lượng. Thay vì chỉ đặt kỳ vọng vào những ứng dụng đột phá trong tương lai xa, các doanh nghiệp đang thử nghiệm công nghệ này ở những khâu có thể tạo ra giá trị trực tiếp hơn, từ tối ưu hóa hệ thống điện đến phát triển vật liệu phục vụ năng lượng sạch.

NĂNG LƯỢNG TRỞ THÀNH HƯỚNG ỨNG DỤNG SỚM CỦA ĐIỆN TOÁN LƯỢNG TỬ

Theo CNBC, một hướng ứng dụng khác đang được các doanh nghiệp công nghệ lượng tử tập trung khai thác sớm hơn là lĩnh vực năng lượng. Các thuật toán lượng tử đang được thử nghiệm để giải quyết những vấn đề gắn trực tiếp với quá trình chuyển dịch năng lượng, bao gồm duy trì ổn định lưới điện, tối ưu hóa hoạt động của các nhà máy điện và tìm kiếm vật liệu mới phục vụ sản xuất pin mặt trời, hydro.

Một trong những doanh nghiệp theo đuổi hướng đi này là Phasecraft, công ty phần mềm lượng tử thành lập năm 2019 tại Bristol (Anh). Doanh nghiệp đã huy động được 34 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B năm 2025. Đến tháng 9/2026, Phasecraft tiếp tục công bố kế hoạch thành lập trụ sở tại Mỹ ở Arlington, bang Virginia.

Theo Ashley Montanaro, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Phasecraft, lĩnh vực năng lượng đang có nhiều cơ hội để ứng dụng điện toán lượng tử vào những vấn đề vừa mang ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng, vừa có giá trị thương mại.

Phasecraft không phải doanh nghiệp duy nhất theo đuổi hướng tiếp cận này. Quantinuum, được thành lập từ sự hợp nhất giữa Cambridge Quantum và Honeywell Quantum Solutions, cũng đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ lượng tử trong lĩnh vực vật liệu năng lượng. Công ty, đã niêm yết trên sàn Nasdaq vào tháng 6, đang sử dụng công nghệ này để mô hình hóa vật liệu phục vụ pin nhiên liệu hydro trong lĩnh vực giao thông vận tải. Đồng thời, doanh nghiệp hợp tác với các đối tác nghiên cứu vật liệu phục vụ công nghệ thu giữ carbon.

Tại Anh, ORCA Computing, doanh nghiệp tách ra từ Đại học Oxford, đã hợp tác với tập đoàn năng lượng BP để nghiên cứu các đặc tính vật lý, hóa học và sinh học của phân tử. Việc hiểu rõ hơn những đặc tính này có thể giúp giải thích quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh học, qua đó tìm cách cải thiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu.

Trong một dự án khác, ORCA hợp tác với công ty phần mềm Nhật Bản JIJ nhằm giải quyết bài toán tối ưu hóa hoạt động của các nhà máy điện. Cụ thể, các đơn vị vận hành cần quyết định nhà máy nào sẽ được khởi động hoặc dừng hoạt động, vào thời điểm nào, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện với tổng chi phí thấp nhất.

Đây là bài toán có ý nghĩa thực tiễn đối với các hệ thống điện, khi nhu cầu phụ tải thay đổi liên tục và tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng. Dự án có sự tham gia của BP và Trung tâm Điện toán lượng tử quốc gia Anh (NQCC), một phòng thí nghiệm quốc gia trực thuộc hệ thống Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Anh (UK Research and Innovation).

Sự tham gia của NQCC, cùng với Cơ quan Các dự án nghiên cứu tiên tiến về năng lượng Mỹ (ARPA-E), cho thấy các cơ quan chính phủ cũng đang quan tâm đến tiềm năng ứng dụng phần mềm lượng tử trong lĩnh vực năng lượng. Đây không còn đơn thuần là những nghiên cứu mang tính học thuật mà đang dần gắn với các nhu cầu vận hành và kinh doanh cụ thể của ngành.

ỔN ĐỊNH LƯỚI ĐIỆN, PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU NĂNG LƯỢNG MỚI

Một trong những ưu tiên của Phasecraft là ứng dụng điện toán lượng tử để tối ưu hóa và duy trì sự ổn định của lưới điện. Công ty đã hợp tác với Nhà điều hành hệ thống năng lượng quốc gia Anh (NESO), đơn vị độc lập chịu trách nhiệm cân bằng cung cầu điện tại Anh, Scotland và xứ Wales, trong các nhiệm vụ tối ưu hóa hệ thống điện.

Các bài toán được đặt ra bao gồm quản lý hoạt động trao đổi điện giữa các khu vực và cô lập những phần của mạng lưới trong tình huống khẩn cấp. Đây là những nhiệm vụ đòi hỏi khả năng xử lý và tính toán nhanh, đặc biệt khi hệ thống điện phải phản ứng trước những thay đổi bất ngờ về nguồn cung hoặc nhu cầu tiêu thụ.

Phasecraft cho biết phần mềm của công ty có thể thực hiện một số tác vụ này nhanh hơn tới 1.000 lần so với phương pháp tính toán truyền thống.

Theo doanh nghiệp, giải pháp tối ưu hóa lưới điện có thể có nhu cầu lớn tại châu Á, nơi quá trình điện khí hóa đang diễn ra nhanh chóng. Khi nhu cầu điện tăng cao, các hệ thống điện phải đồng thời đáp ứng phụ tải ngày càng lớn và xử lý tính không ổn định của nguồn cung từ năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời.

Bên cạnh tối ưu hóa vận hành hệ thống điện, Phasecraft còn tập trung vào nghiên cứu vật liệu mới phục vụ quá trình chuyển dịch năng lượng.

Công ty đang hợp tác với Oxford PV, nhà sản xuất pin mặt trời của Anh, nhằm phát triển các vật liệu mới cho tế bào quang điện. Mục tiêu là tìm ra những vật liệu có khả năng giúp pin mặt trời hoạt động hiệu quả hơn so với các công nghệ hiện có.

Một dự án khác của Phasecraft hướng đến việc tìm kiếm chất xúc tác mới, qua đó giảm sự phụ thuộc vào những kim loại khan hiếm trong sản xuất hydro. Công ty phối hợp với Johnson Matthey, doanh nghiệp phát triển vật liệu chuyên dụng niêm yết tại London, Đại học Harvard và QuEra, một công ty chuyên về phần cứng lượng tử có trụ sở tại Boston.

Dự án này được triển khai dưới sự giám sát của ARPA-E thuộc Chính phủ Mỹ. Trọng tâm nghiên cứu là tìm kiếm các chất xúc tác mới có thể thay thế hoặc giảm nhu cầu sử dụng những kim loại khan hiếm như iridi. Đây hiện là vật liệu quan trọng trong quá trình sản xuất hydro.

Việc tìm ra chất xúc tác thay thế có ý nghĩa đối với ngành năng lượng sạch, bởi nguồn cung một số kim loại quý và khan hiếm có thể trở thành yếu tố hạn chế khả năng mở rộng sản xuất hydro trong tương lai.

Theo Ashley Montanaro, việc Phasecraft tập trung vào năng lượng thay vì những lĩnh vực có vẻ mang lại lợi nhuận lớn hơn không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp từ bỏ cơ hội thương mại. Ông cho rằng giá trị kinh tế của các ứng dụng này là đáng kể nếu công nghệ được triển khai thành công.

“Khi giải quyết được những vấn đề này, lợi ích thương mại là có thật: các mạng lưới năng lượng hiệu quả hơn đồng nghĩa với chi phí vận hành thấp hơn và khai thác được nhiều giá trị hơn từ cơ sở hạ tầng hiện có”, ông Montanaro nhận định.