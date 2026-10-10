Ứng dụng thực tế ảo và AI trong đào tạo nhân lực năng lượng

Đại biểu nhấn nút khai trương ứng dụng.

Ngày 10/10, Trường Đại học Điện lực (EPU) phối hợp với Quỹ Châu Á tại Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Đào tạo Công nghệ – Ứng dụng Thực tế ảo và Trí tuệ nhân tạo trong năng lượng, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành năng lượng.

Trung tâm được phát triển trong khuôn khổ dự án do Quỹ Châu Á tại Việt Nam viện trợ cho Trường Đại học Điện lực, với nguồn tài trợ từ Tập đoàn Qualcomm.

Trung tâm được trang bị kính thực tế ảo (VR), máy tính hiệu năng cao và các mô hình 3D về tuabin điện gió cùng thiết bị năng lượng. Thông qua môi trường mô phỏng trực quan, sinh viên có thể tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý vận hành và quy trình kỹ thuật của các hệ thống năng lượng, qua đó tăng khả năng tiếp thu kiến thức và phát triển kỹ năng thực hành.

Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng hỗ trợ người học tra cứu thông tin, tương tác với nội dung chuyên ngành và chủ động mở rộng kiến thức. Việc kết hợp công nghệ số với phương pháp giảng dạy truyền thống góp phần tạo môi trường học tập linh hoạt, gắn lý thuyết với thực tiễn.

Theo PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, việc đưa Trung tâm vào hoạt động thể hiện quyết tâm của Nhà trường trong đổi mới đào tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành năng lượng.

Theo Hiệu trưởng, trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và quá trình chuyển dịch năng lượng, đào tạo kỹ thuật cần tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận các hệ thống công nghệ, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Công nghệ không thay thế giảng viên, phòng thí nghiệm hay hoạt động thực hành tại hiện trường mà đóng vai trò hỗ trợ nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp người học chuẩn bị tốt hơn trước khi bước vào môi trường làm việc.

Đại biểu tại buổi lễ ra mắt ứng dụng.

Đại diện Qualcomm và Quỹ Châu Á tại Việt Nam cũng bày tỏ kỳ vọng Trung tâm sẽ giúp sinh viên tiếp cận các công cụ, kỹ năng công nghệ hiện đại, đồng thời tạo mô hình đào tạo ứng dụng có khả năng phát triển và nhân rộng.

Tại chương trình, các đại biểu tham quan, trải nghiệm hệ thống VR và mô hình 3D phục vụ đào tạo. Sinh viên trực tiếp giới thiệu, trình diễn ứng dụng công nghệ trong tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tuabin điện gió cùng các thiết bị năng lượng.

Thời gian tới, Trường Đại học Điện lực định hướng tiếp tục nghiên cứu, mở rộng ứng dụng công nghệ số trong đào tạo các lĩnh vực như điện gió ngoài khơi, lưu trữ năng lượng, hệ thống điện hiện đại, điện hạt nhân và các công nghệ năng lượng tiên tiến.

Nhà trường cũng kỳ vọng Trung tâm trở thành đầu mối kết nối với các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, thúc đẩy phát triển học liệu số, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo.

Việc đưa Trung tâm vào hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa giáo dục, công nghệ và thực tiễn sản xuất, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành năng lượng Việt Nam.