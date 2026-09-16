Ứng dụng tế bào gốc trong điều trị xơ gan

Các bệnh lý về gan đang đặt ra một gánh nặng y tế nghiêm trọng tại Việt Nam. Theo thống kê từ Bộ Y tế, hiện có khoảng 8 triệu người Việt Nam nhiễm viêm gan B mạn tính và 1 triệu người nhiễm viêm gan C. Cả hai bệnh này đều có nguy cơ tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Với tỷ lệ nhiễm viêm gan virus B và C thuộc hàng cao nhất thế giới, cùng với sự gia tăng các bệnh lý gan nhiễm mỡ không do rượu, xơ gan và ung thư gan, Việt Nam đang đối mặt với thách thức lớn trong việc kiểm soát và điều trị những bệnh lý này.

Phát biểu tại lễ ký kết hợp tác triển khai công nghệ chiến lược ứng dụng tế bào gốc trung mô trong điều trị lâm sàng, đặc biệt là bệnh xơ gan giữa Bệnh viện Bạch Mai và Hệ thống Y tế chuyên sâu Y học tái tạo và Trị liệu tế bào Mescells/MSC ngày 16/9, PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, gen trị liệu và tế bào gốc là một trong 6 trụ cột rất quan trọng để phát triển trong giai đoạn 2025–2030 của Bệnh viện Bạch Mai và đã được Bộ Y tế phê duyệt. Sự hợp tác giữa hai đơn vị là cột mốc quan trọng để thúc đẩy trụ cột này phát triển.

Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Tuấn Tùng phát biểu tại lễ ký kết.

Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn Tùng nhấn mạnh, bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân ở tuyến cuối, Bệnh viện Bạch Mai luôn xác định phát triển khoa học công nghệ, đào tạo và nghiên cứu khoa học là "kiềng ba chân" mà bệnh viện luôn song hành và cùng phát triển. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, bệnh viện đã có những định hướng quan trọng giúp đưa công nghệ cao sớm vào phục vụ khám chữa bệnh, trong đó có công nghệ tế bào.

"Sự kết hợp này hướng tới mục tiêu cao nhất là giúp người bệnh tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật về tế bào và công nghệ tế bào ngay trong quá trình điều trị. Dưới sự chỉ đạo về mặt pháp lý của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo và quy định của Bộ Y tế, doanh nghiệp sản xuất ra các loại tế bào đạt chuẩn, Bệnh viện Bạch Mai sẽ là nơi ứng dụng các kỹ thuật cao vào lâm sàng", PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng nói.

Chia sẻ về công nghệ tế bào gốc trung mô ứng dụng điều trị trong các bệnh lý mãn tính, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hệ thống Y tế chuyên sâu Y học tái tạo và Trị liệu tế bào Mescells/MSC cho biết,nghiên cứu ứng dụng công nghệ tế bào trong bệnh lý gan, đặc biệt là xơ gan là lĩnh vực mà liệu pháp tế bào đang mở ra những tiếp cận mới trong y học tái tạo.

Các nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc trung mô trong điều trị bệnh lý xơ gan đã có hiệu quả ở nhiều nước có nền y học tiên tiến trên thế giới, giúp ổn định chức năng gan trong một thời gian. Việc nghiên cứu sản xuất tế bào gốc theo những tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam, ứng dụng ở Việt Nam sẽ giúp người bệnh được tiếp cận với công nghệ cao, với chi phí rẻ hơn nhiều so với ra nước ngoài.

Bệnh viện Bạch Mai và Hệ thống Y tế Trị liệu tế bào Mescells ký kết hợp tác nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trung mô vào điều trị lâm sàng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm, người Việt bỏ ra 4 tỷ USD để ra nước ngoài chữa bệnh, trong đó có sử dụng liệu pháp tế bào gốc. Việc các bệnh viện tuyến đầu trong nước nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc vào điều trị cho người bệnh, mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân xơ gan, cũng như bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính khác.

Theo TS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, công nghệ tế bào là 1 trong 3 công nghệ chiến lược theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao ngành Y tế triển khai, nhằm tạo ra các sản phẩm, phương pháp, kỹ thuật an toàn và hiệu quả ứng dụng điều trị cho bệnh nhân Việt Nam. Bộ Y tế đang chỉ đạo các đơn vị triển khai khẩn trương để sớm có kết quả cụ thể.

"Bộ Y tế đã xem xét, thẩm định labo, ngân hàng tế bào cũng như năng lực của Mescells. Sự hợp tác giữa ngân hàng tế bào đạt chuẩn như Mescells với bệnh viện tuyến cuối chuyên sâu như Bạch Mai sẽ đem lại hiệu quả rất lớn cho nhân dân. Khi Bạch Mai làm tốt sẽ nhân rộng và chuyển giao mô hình này cho các bệnh viện khác", TS Nguyễn Ngô Quang chia sẻ.