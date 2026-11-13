Ứng dụng số, đưa công tác khuyến học sát thực với hoạt động ở cơ sở

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Hiền

Sáng 13/11, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học, gắn với triển khai Quyết định số 387 và Quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2026-2030 cho cán bộ hội.

Chương trình tập huấn gồm 6 chuyên đề về chủ trương, chính sách khuyến học, khuyến tài và cách vận dụng ở Nghệ An. Công tác tổ chức và nghiệp vụ hội, tuyên truyền, triển khai các chương trình xây dựng xã hội học tập, phát triển quỹ khuyến học và đánh giá mô hình “Công dân học tập”.

Các cấp hội khuyến học thống nhất, tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, huy động nguồn lực và tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu từng địa bàn; nâng cao nghiệp vụ và tổ chức hoạt động các cấp hội sát với nhu cầu người dân.

Cùng đó, tăng cường tuyên truyền trên nền tảng số, mở rộng cơ hội học tập thường xuyên, liên tục cho người dân, bổ sung kiến thức và kỹ năng phục vụ công việc, đời sống.