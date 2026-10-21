Ứng dụng sáng kiến vào thực tế

Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Tiêu biểu trong phong trào này là sáng kiến của Thiếu tá Bùi Ngọc Ngữ, thợ sửa chữa Đại đội Trinh sát cơ giới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua thực tế công tác, đồng chí nhận thấy công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị, đặc biệt đối với xe thiết giáp, gặp khó khăn do thiếu các thiết bị kiểm tra và đánh giá chất lượng. Để khắc phục tình trạng này, đồng chí đã nghiên cứu, chế tạo thành công "Giá thử máy khởi động xe thiết giáp 12 và xe ô tô, xe thiết giáp BTR 152 và xe ô tô".

Thiếu tá Bùi Ngọc Ngữ cho biết: Sáng kiến này giúp đơn vị xác định chính xác chất lượng của động cơ trước khi đưa vào sử dụng, từ đó đáp ứng tốt yêu cầu công tác bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên đối với các cụm máy khởi động.

Hay như trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, Trung tá Hoàng Thị Thùy Dương, nhân viên tài chính, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Sơn nghiên cứu và chế tạo thành công thiết bị đảo bột định kỳ trong bình cứu hỏa.

Trung tá Hoàng Thị Thùy Dương cho biết: Mục đích của thiết bị là giúp bột trong bình được đảo tơi xốp, chống kết tủa, từ đó nâng cao hiệu quả chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt, thiết bị được thiết kế với mô tơ, khung giá và bánh xe, giúp một người có thể dễ dàng thao tác, giảm thiểu nhân lực và chi phí.

Điểm chung của các sáng kiến nêu trên là đều xuất phát từ việc tháo gỡ khó trong thực tế công tác, góp phần tiết kiệm thời gian, nhân lực, vật tư và minh chứng cho tinh thần chủ động của cán bộ, chiến sĩ. Trong năm 2026, phong trào đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Toàn lực lượng vũ trang tỉnh có 54 sáng kiến tham gia thi cấp bộ, trong đó hội đồng đánh giá có 26 sáng kiến đạt chất lượng; cấp quân khu đánh giá 4 sáng kiến đạt tiêu chuẩn, có giá trị áp dụng thực tiễn cao.

Đại tá Đàm Xuân Bách, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ khác.

Mỗi sáng kiến đều gắn liền với ý thức tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, nhân viên nhằm ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào từng vị trí công tác. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lực lượng vũ trang tỉnh đang tạo ra động lực để cán bộ, nhân viên không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.