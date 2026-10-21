Ứng dụng robot trong phẫu thuật cột sống - Hướng tới y tế bền vững

BVTW Huế thúc đẩy ứng dụng robot, phát triển nhân lực chuyên sâu và hướng tới y tế bền vững.

Từ ngày 20–23/10/2026, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) đã tổ chức hội thảo khoa học về ứng dụng robot trong phẫu thuật cột sống, kết hợp đào tạo, trao đổi chuyên môn và thực hành lâm sàng, góp phần phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu, từng bước làm chủ kỹ thuật hiện đại và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Ứng dụng robot thúc đẩy đổi mới công nghệ y tế

Hội thảo khoa học “Ứng dụng robot trong phẫu thuật bệnh lý cột sống” do Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức thu hút hơn 20 bác sĩ chuyên ngành ngoại chấn thương, ngoại thần kinh, phẫu thuật cột sống cùng các học viên sau đại học từ nhiều cơ sở đào tạo y khoa trên cả nước.

GS.TS. Phạm Như Hiệp – Giám đốc BVTW Huế, Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Tham dự hội thảo có GS.TS. Phạm Như Hiệp – Giám đốc BVTW Huế, Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam; các đồng chí trong Ban Giám đốc; TS.BS. Hồ Mẫn Trường Phú – Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình – Phẫu thuật tạo hình; cùng đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm trong toàn viện. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia báo cáo và hướng dẫn chuyên môn của GS.BS. Chang Kyu Lee – chuyên gia Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Đại học Y khoa Yonsei, Bệnh viện Severance (Hàn Quốc).

Các báo cáo tập trung vào hệ thống robot CUVIS-spine trong thực hành lâm sàng, tổng quan ứng dụng robot điều trị bệnh lý cột sống và những tiến bộ của phẫu thuật nội soi cột sống hai đường vào (UBE). Đây là dịp để đội ngũ y tế cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến.

Kỹ thuật hiện đại gắn với đào tạo thực hành

Bên cạnh các phiên báo cáo khoa học, chương trình tổ chức khám bệnh, hội chẩn và thực hành phẫu thuật lâm sàng với sự phối hợp giữa chuyên gia quốc tế và bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế.

GS.BS. Chang Kyu Lee – chuyên gia Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Đại học Y khoa Yonsei, Bệnh viện Severance (Hàn Quốc) trình bày tại Hội thảo

Theo kế hoạch, mỗi ngày dự kiến triển khai tối đa hai ca phẫu thuật do đội ngũ bác sĩ bệnh viện thực hiện, với sự hỗ trợ kỹ thuật của hãng Curexo. Qua thực hành, các bác sĩ có cơ hội tiếp cận quy trình ứng dụng robot, trao đổi kinh nghiệm xử trí những tình huống lâm sàng và tăng cường phối hợp liên chuyên ngành.

Việc kết hợp lý thuyết với thực hành góp phần phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu, củng cố năng lực chuyên môn và hỗ trợ lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp với từng người bệnh. Hiệu quả điều trị vẫn cần được đánh giá trên cơ sở chỉ định chuyên môn, kết quả lâm sàng và quá trình theo dõi sau phẫu thuật.

Phát triển bền vững từ năng lực làm chủ công nghệ

Hội thảo thể hiện nỗ lực của Bệnh viện Trung ương Huế trong đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa và tăng cường hợp tác quốc tế. Việc tiếp cận công nghệ tiên tiến cần đi đôi với đào tạo nhân lực, tuân thủ quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh và đánh giá hiệu quả ứng dụng trong thực tế.

Bệnh viện Trung ương Huế thúc đẩy ứng dụng robot, phát triển nhân lực chuyên sâu và hướng tới y tế bền vững.

Bệnh viện Trung ương Huế thúc đẩy ứng dụng robot, phát triển nhân lực chuyên sâu và hướng tới y tế bền vững.

Từng bước làm chủ kỹ thuật hiện đại không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mà còn tạo nền tảng phát triển hệ thống y tế có chiều sâu, hiệu quả và khả năng thích ứng lâu dài. Đây là hướng đi có ý nghĩa đối với mục tiêu phát triển bền vững, trong đó người bệnh luôn là trung tâm của mọi đổi mới./.