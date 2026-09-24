Ứng dụng phim ngắn 'càn quét' bảng xếp hạng App Store, Google Play Việt Nam

Trên App Store Việt Nam, nhóm ứng dụng giải trí miễn phí hiện có sự áp đảo của các nền tảng phim ngắn. PineDrama của TikTok đứng đầu, tiếp theo là DramaBox, NetShort, TikTok, CashFlicks, DramaWave và DramaSpot. ReelShort, MultiShorts, HookDrama, HotShort và VibeShort cũng góp mặt trong Top 25.

Như vậy, hơn một nửa các vị trí đầu bảng thuộc về những ứng dụng tập trung vào phim ngắn.

Tại bảng xếp hạng chung, PineDrama đứng top 10, chỉ sau các ứng dụng tiện ích như Viettel Tammi, Meta AI, Dola hay VNeTraffic.

Các app phim ngắn chiếm thứ hạng cao trên bảng xếp hạng ứng dụng giải trí App Store Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Trên Google Play Việt Nam, danh sách ứng dụng giải trí phổ biến cũng xuất hiện dày đặc các tên tuổi trong lĩnh vực này như DramaBox, NetShort, FreeReels, DramaWave, StoryReel, VibeShort, BlinkDrama, ShortMax và GoodShort. PineDrama tiếp tục đứng hạng 4 bảng miễn phí phổ biến.

Điểm đáng chú ý là phần lớn các ứng dụng này không vận hành theo mô hình thuê bao đơn thuần như Netflix.

Thay vào đó, chúng kết hợp nội dung miễn phí, quảng cáo, tiền ảo và các gói thuê bao.

Từ vài chục đến hàng trăm nghìn đồng mỗi tuần

Cách phổ biến là cho người dùng xem miễn phí những tập đầu, sau đó khóa một phần nội dung.

Người xem có thể chờ, điểm danh hàng ngày, xem quảng cáo để nhận quyền mở khóa, nhận xu hoặc sử dụng tiền ảo mua từng tập.

Với người muốn xem liên tục, ứng dụng đưa ra các gói VIP hoặc Hội viên. Quyền lợi phổ biến bao gồm xem miễn phí kho phim, tải xuống thiết bị, phim tuyển chọn dành cho hội viên, chất lượng cao...

Mỗi ứng dụng có các gói Hội viên/VIP khác nhau, giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Ảnh chụp màn hình

Chẳng hạn, trên App Store, DramaBox hiện niêm yết các gói Hội viên tuần 199.000 đồng (129.000 đồng cho ba tuần đầu), Hội viên năm 1,99 triệu đồng/năm.

Với DramaWave, người dùng có thể lựa chọn gói VIP hàng tuần 149.000 đồng, VIP hàng tháng 299.000 đồng, VIP hàng năm 2,49 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có gói nạp xu riêng trị giá 199.000 đồng, 149.000 đồng hay 99.000 đồng.

NetShort liệt kê các gói VIP tuần 299.000 đồng, VIP tháng 999.000 đồng, VIP năm 1,99 triệu đồng.

Cách tính tiền này khác với các dịch vụ OTT truyền thống. Thay vì trả một khoản cố định để truy cập toàn bộ thư viện, người dùng có thể phải đưa ra nhiều quyết định thanh toán trong quá trình xem một bộ phim.

Một tập phim kết thúc ở đoạn cao trào, tập kế tiếp bị khóa và người xem được lựa chọn giữa xem quảng cáo, sử dụng coin hoặc đăng ký VIP.

Mô hình này đặc biệt phù hợp với cấu trúc của phim ngắn. Các câu chuyện thường được chia thành hàng chục hoặc hàng trăm tập, mỗi tập chỉ dài vài phút và kết thúc bằng tình tiết kích thích người xem tiếp tục.

Công ty phân tích Sensor Tower mô tả đây là hình thức kể chuyện ưu tiên di động, tập trung vào các thể loại giàu cảm xúc như trùng sinh, tổng tài, trả thù, xung đột gia đình, giả tưởng.

Quy mô của thị trường cho thấy chiến lược này đang tạo ra doanh thu đáng kể. Theo Sensor Tower, các ứng dụng phim ngắn đạt hơn 850 triệu lượt tải trong quý I/2026, tăng 140% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu mua hàng trong ứng dụng đạt khoảng 750 triệu USD, tăng 20%.

Đông Nam Á là khu vực tăng trưởng đặc biệt mạnh, chiếm 32% lượt tải phim ngắn toàn cầu trong quý I, cao nhất trong các khu vực được Sensor Tower thống kê.

Không chỉ có thêm người dùng, mức độ gắn bó cũng tăng. Thời gian sử dụng các app phim ngắn trung bình đạt 25 phút mỗi ngày vào tháng 4/2026, tăng 85% so với tháng 1/2025.

Tại Đông Nam Á, con số này tiến gần 40 phút, tương đương hoặc vượt thời gian người dùng dành cho một số hình thức giải trí truyền thống trên di động.

Ở cấp độ toàn cầu, DramaBox và ReelShort mỗi ứng dụng tạo ra gần 140 triệu USD doanh thu mua hàng trong ứng dụng trong quý I/2026, trong khi NetShort tiếp tục tăng trưởng.

Sự xuất hiện đồng loạt của PineDrama, DramaBox, NetShort, DramaWave, ReelShort và hàng loạt ứng dụng khác ở các vị trí cao tại Việt Nam cho thấy phim ngắn đang chuyển từ một dạng nội dung ngách thành một phân khúc cạnh tranh trực tiếp cho thời gian giải trí trên điện thoại.